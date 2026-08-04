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NEWPORT-ROMA: segui in tempo reale. Subito pericolosi i padroni di casa (FOTO E VIDEO))

Ritiro Roma
di Paolo Rosi
martedì, 04 agosto 2026 alle 18:11
Newport-Roma
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La Roma scende in campo oggi, martedì 4 agosto, per affrontare il Newport nel test amichevole in programma in Galles. La formazione guidata da Gian Piero Gasperini prosegue la preparazione precampionato, sfruttando questo confronto per testare la condizione fisica del gruppo in vista dei primi impegni ufficiali della stagione 2026/27.
Tra i temi di giornata spicca la situazione di Wesley: il terzino brasiliano è clinicamente recuperato dopo il recente infortunio, ma lo staff tecnico si riserva di decidere solo nelle prossime ore se includerlo nella lista dei convocati per la gara di questa sera.
LE FORMAZIONI
NEWPORT COUNTY: Wright; Norman, Merritt, Jenkins, Cameron, Smith, Brennan, Bamba, Biggins, Doidge, Gwenqwe.
A disp.: MacDonald, Garner, Evans, Jarvis, Alexander-Walker, Pugh, Patten, Evans, Halpin, Davies, Thomas, Sassi.
All. Nelson Jardim.
ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Koulierakis; Rensch, El Aynaoui, Hermoso, Wesley; Cristante, Dybala; Castro.
A disp.: Gollini, DeMarzi, Ghilardi, Ziolkowski, Nardin, Reale, Lulli, Mannini, Panico, Cherubini, Soulé, Vaz.
All. Gian Piero Gasperini.
PRIMO TEMPO
1' - Subito una conclusione da parte del Newport. Il tiro termina a lato dalla porta di Svilar
PREPARTITA
19:44 - È in corso il riscaldamento dei giallorossi:
19:11 - Ad assistere al match in Galles sono presenti anche il Ceo John Galantic e il Cbo Michael Gandler
19:09 - Manca pochissimo al calcio d'inizio. Brutte notizie per Gian Piero Gasperini: Donyell Malen non prenderà parte alla sfida a causa di uno stato febbrile che lo ha costretto a rimanere a riposo.
18:56 - Al seguito della squadra, che ha appena raggiunto lo stadio, è presente anche il vicepresidente della Roma Ryan Friedkin.
18:50 - L'arrivo della Roma al Rodney Parade:
17:46 - La vista all'interno del Rodney Parade, lo stadio del Newport County, che alle 20:00 vedrà in scena il match tra la Roma e la compagine gallese.

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