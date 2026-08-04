NEWPORT-ROMA: segui in tempo reale. Subito pericolosi i padroni di casa (FOTO E VIDEO))

🚍🐺 L'arrivo della squadra al Rodney Parade per lemocjevple contro il Newport. Paulo Dybala come di consueto il più acclamato#RitiroRoma #asroma 💛🧡❤️ pic.twitter.com/nWZHMl9quZ— laroma24.it (@LAROMA24) August 4, 2026
La Roma si prepara a un mercato dettato in buona parte dalle esigenze di bilancio. Dalla proprietà è arrivato un diktat chiaro alla dirigenza: contenere i costi e provare a portare a termine almeno un...
LAROMA24.IT – È passata poco più di una settimana da quando Summerville ha preferito l’Arabia e costretto la Roma, e chiunque ne parli, a riprendere in mano l’anagrafe degli esterni sinistri, di piede...
Lorenzo Pellegrini prosegue il suo programma di recupero individuale lontano dai compagni, in attesa di novità sul rinnovo contrattuale. Dopo la storia Instagram pubblicata ieri che lo ritraeva al lav...
La Roma continua a muoversi sul mercato e guarda anche ai giovani prospetti italiani. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, è previsto un incontro tra il club giallorosso e il T...
Loading