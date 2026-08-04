NEWPORT-ROMA: segui in tempo reale. Subito pericolosi i padroni di casa (FOTO E VIDEO))

Ezzalzouli, Nusa, Schade o Bahoya: cosa cambia tra i 4 esterni più nominati per la Roma

ago 04, 18:20

LAROMA24.IT – È passata poco più di una settimana da quando Summerville ha preferito l’Arabia e costretto la Roma, e chiunque ne parli, a riprendere in mano l’anagrafe degli esterni sinistri, di piede...