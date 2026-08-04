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VIDEO - Instagram, Pellegrini prosegue nel recupero dall'infortunio: nuovo video social del suo allenamento individuale

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di Paolo Rosi
martedì, 04 agosto 2026 alle 17:35
pellegrini ig 04082026
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Lorenzo Pellegrini prosegue il suo programma di recupero individuale lontano dai compagni, in attesa di novità sul rinnovo contrattuale. Dopo la storia Instagram pubblicata ieri che lo ritraeva al lavoro, il centrocampista ha oggi ripubblicato sul proprio profilo un video dell'agenza GP Soccer and Management. Le immagini mostrano il centrocampista impegnato in esercizi mirati per superare definitivamente l'infortunio accusato nel finale della passata stagione.

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