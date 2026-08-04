🟡🔴 VIDEO - Instagram, Pellegrini prosegue nel recupero dall'infortunio: nuovo video social del suo allenamento individuale— laroma24.it (@LAROMA24) August 4, 2026
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