Newport-Roma: brutto fallo su Dybala. La squadra lo difende e si crea un momento di tensione in campo. Gasperini una furia contro il tecnico avversario (FOTO)

Durante l'amichevole contro il Newport County, a risultato ormai acquisito, è arrivato un brutto fallo subito ai danni di Paulo Dybala. I giallorossi stavano andando in contropiede ma l'azione è stata interrotta per il fallo da dietro di un calciatore avversario sul numero 21 giallorosso. Un'entrata sconsiderata, soprattutto considerando il contesto amichevole. Tutta la squadra, con Castro in primis, ha difeso Dybala e in campo si è creato un momento di tensione. Ma non solo in campo, perché anche Gian Piero Gasperini è andato su tutte le furie e si è scontrato verbalmente con la panchina avversaria.

🚨 Entrataccia su Dybala lanciato solo nella metà campo avversaria. Capennello in campo e spintoni tra le due squadre. Gasp va su tutte le furie e accusa anche l'allenatore avversario, che non ci sta e risponde per le rime. Il clima si rasserena pochi istanti dopo#RitiroRoma… pic.twitter.com/gLTgDK6LFY — laroma24.it (@LAROMA24) August 4, 2026