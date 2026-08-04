FOTO - Newport-Roma: presente anche Bah nonostante la rottura del crociato

🚨 Presente anche Bah, che nonostante il pesante infortunio, ha voluto seguire dal campo l'amichevole a Newport#RitiroRoma #asroma 💛🧡❤️ pic.twitter.com/uuWL3pSNWa— laroma24.it (@LAROMA24) August 4, 2026
La Roma valuta diversi profili per rinforzare il proprio reparto offensivo. Tony D'Amico è al lavoro per consegnare a Gasperini rinforzi di livello e il focus principale è certamente sull'attacco. Tra...
Dopo il successo per 4-1 ottenuto contro il Newport County, è arrivato un messaggio social da parte di Mati Soulé. L'argentino classe 2003, che ha siglato la quarta rete dei giallorossi nel test amich...
La Roma valuta molto attentamente il profilo del giovane Alessio Cacciamani. Il classe 2007 di proprietà del Torino, che ha giocato in prestito alla Juve Stabia nell'ultima stagione, è un nome finito...
Dopo la vittoria per 4-1 contro il Newport County, la Roma di Gian Piero Gasperini è pronta a proseguire il proprio ritiro in Galles. Nella giornata di domani la squadra riposerà nella mattinata, con...
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