FOTO - Newport-Roma: presente anche Bah nonostante la rottura del crociato

Un ritiro sfortunatissimo per il giovane Bah. Il centrocampista giallorosso si è infortunato nell'amichevole contro il Galles e purtroppo il bollettino medico non ha portato buone notizie: rottura del crociato anteriore destro. Un infortunio che il classe 2007 subì anche nel 2024. Come detto, Bah ha voluto presenziare all'amichevole della squadra, un segno di notevole appartenenza.

🚨 Presente anche Bah, che nonostante il pesante infortunio, ha voluto seguire dal campo l'amichevole a Newport#RitiroRoma #asroma 💛🧡❤️ pic.twitter.com/uuWL3pSNWa — laroma24.it (@LAROMA24) August 4, 2026