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Newport-Roma: folla di bambini per Wesley al termine della partita. Selfie e autografi per il brasiliano (FOTO E VIDEO)

Ritiro Roma
di Matteo Esposito
martedì, 04 agosto 2026 alle 22:45
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Cresce sempre di più lo stato di forma di Wesley. L'esterno brasiliano, dopo aver smaltito il fastidio alla caviglia che lo aveva coinvolto negli ultimi giorni, ha offerto la solita ottima prestazione dimostrando ancora una volta di trovarsi a suo agio su entrambe le fasce. l'ex Flamengo ha poi lasciato spazio al giovane Lulli a venti minuti dal termine. Prima di abbandonare il Rodney Parade inoltre, il laterale della Roma si è prestato a foto e autografi tra l’euforia dei giovani tifosi del Newport.

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