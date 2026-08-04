Newport-Roma: folla di bambini per Wesley al termine della partita. Selfie e autografi per il brasiliano (FOTO E VIDEO)

Cresce sempre di più lo stato di forma di Wesley. L'esterno brasiliano, dopo aver smaltito il fastidio alla caviglia che lo aveva coinvolto negli ultimi giorni, ha offerto la solita ottima prestazione dimostrando ancora una volta di trovarsi a suo agio su entrambe le fasce. l'ex Flamengo ha poi lasciato spazio al giovane Lulli a venti minuti dal termine. Prima di abbandonare il Rodney Parade inoltre, il laterale della Roma si è prestato a foto e autografi tra l’euforia dei giovani tifosi del Newport.

🔥🐺🤩 Folla di bambini per Wesley che si presta a foto e autografi tra l'entusiasmo dei piccoli tifosi del Newport #RitiroRoma #asroma 💛🧡❤️ pic.twitter.com/rpZZedQg6a — laroma24.it (@LAROMA24) August 4, 2026