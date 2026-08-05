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Pagano non dimentica la Roma: " Uno dei migliori settori giovanili in Italia"

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di Giuseppe Cervellera
mercoledì, 05 agosto 2026 alle 9:09
Pagano-Roma
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Riccardo Pagano ha da poco lasciato la Roma in direzione Cesena, trasferendosi a titolo definitivo dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Roma e aver fatto tutta la trafila delle varie under giallorosse.
In occasione della presentazione ufficiale con i bianconeri, il centrocampista non ha dimenticato il suo percorso alla Roma, spendendo parole importanti in ricordo di quanto vissuto con la maglia giallorossa. "Sicuramente il settore giovanile della Roma è uno dei migliori in Italia, quindi crescere al suo interno mi ha lasciato tanto, compresa l'esperienza che ho fatto in prima squadra. Anche se si è trattato solo di qualche presenza, stare tutto l'anno al fianco di grandi campioni e avere come allenatore Mourinho, sono cose che ti danno tanto a livello di esperienza e di crescita. Questo è quello che mi è rimasto e, come ho detto prima, anche allenarsi tutto l'anno con dei campioni è un'esperienza bellissima che sicuramente porterò sempre con me dietro.
Lasciare la Roma non è stato scontato, ma sono convinto al 100% della mia scelta. Gli anni di Roma sono stati un'esperienza bellissima, ma sono molto felice della decisione che ho preso e sono sicuro che andrà bene. Ho trovato un gruppo di bravissimi ragazzi, che mi hanno accolto benissimo dal primo giorno e, quindi, l'unione del gruppo sarà sicuramente una parte fondamentale nel nostro percorso".

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