Calciomercato Roma: Molina da record con l'Atletico. Secondo difensore della Liga per gol e assist nelle ultime 4 stagioni

ll Torino vorrebbe tenere Cacciamani, giovane esterno finito nel mirino della Roma. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà su X, la richiesta di Cairo non sarebbe di 25, ma di 15+5 milioni e la vo...
La Roma continua a lavorare per acquistare l'esterno alto richiesto da Gasperini. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà su X, i giallorossi potrebbero aumentare l'offerta al Lipsia per Nusa. Rest...
Nahuel Molina è vicinissimo alla Roma. L'affare con l'Atletico Madrid ha subito una grossa accelerata e il laterale argentino potrebbe diventare giallorosso già nelle prossime ore. LIVE 9:54 - Arriv...
Riccardo Pagano ha da poco lasciato la Roma in direzione Cesena, trasferendosi a titolo definitivo dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Roma e aver fatto tutta la trafila delle varie unde...
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25 - Record Gol + Assist tra i difensori della Liga (all comps) nelle ultime 4 stagioni (dal 2022/23): 32 - Jules Koundé (10G+22A) 25 - Nahuel #Molina (9G+16A) 25 - Lucas Vázquez (9G+16A) 24 - Miguel Gutiérrez (6G+18A). Levriero.