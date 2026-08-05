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Instagram, Koulierakis saluta il Wolfsburg: "Me ne vado con tanti bei ricordi. Grazie" (FOTO)

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di MV
mercoledì, 05 agosto 2026 alle 12:58
Koulierakis
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Konstantinos Koulierakis saluta il Wolfsburg. Il difensore greco ha pubblicato su Instagram un post per salutare la sua vecchia squadra. Ecco il suo messaggio: 
"Grazie, Wolfsburg. Non è facile mettere gli ultimi anni in poche parole. Sono venuto qui giovane, in un nuovo paese e in un nuovo campionato e fin dal primo giorno il club mi ha fatto sentire benvenuto. Ho imparato molto, non solo come giocatore ma anche come persona. Ci sono stati momenti buoni, momenti difficili, vittorie, sconfitte e molte esperienze che mi hanno aiutato a crescere.Grazie ai miei compagni di squadra, agli allenatori, al personale e a tutti quelli del club che mi hanno sostenuto ogni giorno. E grazie ai tifosi per il supporto e il rispetto che mi hanno sempre mostrato. Me ne vado con molti bei ricordi e con gratitudine e apprezzamento per il mio tempo qui. Auguro a tutti i tifosi di VfL Wolfsburg il meglio per il futuro".

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