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Calciomercato Roma: retroscena Read. Il Feyenoord ha rifiutato un'offerta da 25 milioni di euro più 4 di bonus

Mercato
di Fabio D'Ascanio
mercoledì, 05 agosto 2026 alle 14:18
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La Roma ha cambiato obiettivo per la corsia di destra. Dopo le alte richieste del Feyenoord per arrivare a Givairo Read, i giallorossi hanno virato su Molina per rinforzare la fascia destra. L'accordo con l'argentino è in chiusura, con la Roma che ha completamente abbandonato la pista che avrebbe portato nella Capitale l'olandese. 
Come riportato da Gianluca Di Marzio, i giallorossi hanno messo sul piatto un'offerta importante: 25 milioni di euro più 4 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Proposta che il Feyenoord ha rifiutato e indotto Tony D'Amico a cambiare obiettivo. 
(gianlucadimarzio.com) 
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