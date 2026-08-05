Calciomercato Roma: retroscena Read. Il Feyenoord ha rifiutato un'offerta da 25 milioni di euro più 4 di bonus

La Roma ha cambiato obiettivo per la corsia di destra. Dopo le alte richieste del Feyenoord per arrivare a Givairo Read, i giallorossi hanno virato su Molina per rinforzare la fascia destra. L'accordo con l'argentino è in chiusura, con la Roma che ha completamente abbandonato la pista che avrebbe portato nella Capitale l'olandese.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, i giallorossi hanno messo sul piatto un'offerta importante: 25 milioni di euro più 4 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Proposta che il Feyenoord ha rifiutato e indotto Tony D'Amico a cambiare obiettivo.

(gianlucadimarzio.com)