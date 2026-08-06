Roma, arriva Molina. Ora tutto su Nusa. Vertice Gasp-Friedkin

Molina e poi Nusa [...] La trattativa con l'Atletico Madrid per l'esterno destro argentino è chiusa; quella con il Lipsia per l'ala sinistra norvegese continua. Sono i due affari che il tecnico Gian Piero Gasperini ha chiesto di sbrigare nel minor tempo possibile. La proprietà vuole accontentarlo: ieri, durante la giornata di allenamento nel ritiro in Galles, l'allenatore ha pranzato insieme al vicepresidente Ryan Friedkin e al ceo John Galantic. Il clima, ora, è disteso: entrambi hanno rassicurato Gasperini, che abbraccerà presto il nuovo padrone della fascia destra giallorossa. Nahuel Molina, 28 anni, arriva dall'Atletico Madrid a 13 milioni di euro più 4 di bonus. Il terzino argentino, finalista sconfitto dell'ultimo Mondiale, ha accettato la proposta di Trigoria: contratto di 4 anni a 2,7 milioni a stagione. [...] Il bilancio dell'argentino nelle passate stagioni del campionato italiano è più che convincente: 10 gol e 10 assist in due stagioni con la maglia dell'Udinese. [...] Con Gasperini tornerà nella sua posizione ideale, che gli garantisce maggiore propensione offensiva. Così la fascia destra della Roma ritrova un vero protagonista dopo anni di desolazione, tra calciatori fuori ruolo e scommesse perse. Wesley, unica eccezione, continuerà a giocare a sinistra, come chiede Gasperini. [...] Il quadro del mercato romanista prende forma, Gasperini è soddisfatto, ma ora chiede l'all-in sul reparto che più gli sta a cuore: l'attacco. Nelle ultime telefonate con il direttore sportivo Tony D'Amico, il tecnico ha rimarcato la sua ossessione per Antonio Nusa, gioiello del Lipsia, il club tedesco che però continua a fare muro sulle richieste al ribasso della Roma. Da Trigoria sono pronti a spingersi oltre, fino a 45 milioni di euro. Resta viva anche la pista che porta a Alessio Cacciamani, esterno sinistro del Torino, che per il diciannovenne chiede 20 milioni.

(la Repubblica)