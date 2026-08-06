Preso anche Molina, una freccia per Gasp. Ora il trequartista

Accordo fatto, la Roma porta a casa anche il suo terzo acquisto stagionale. E così dopo gli arrivi di Castro e Koulierakis, adesso è la volta di Nahuel Molina. Dopo il primo no di martedì pomeriggio, ieri mattina Roma e Atletico si sono infatti messe d'accordo, anche grazie al rilancio giallorosso, con Tony D'Amico che tra parte fissa e bonus variabili è arrivato ad offrire al club di Madrid ben 19 milioni di euro. [...] E allora adesso la Roma ha di fatto sistemato anche la fascia destra, dove Molina sarà il titolare e Rensch il sostituto, con Wesley dirottato a sinistra, in attesa che lì arrivi poi un altro giocatore (il cambio del brasiliano, appunto). [...]Il laterale andrà infatti a guadagnare più di quanto prendeva in Spagna, con l'ingaggio che da 2,5 passerà a 2,8 più bonus che dovrebbero portarlo a scavallare facilmente i 3 milioni di euro. [...] Ma il mercato della Roma non si ferma ovviamente qui. Il prossimo obiettivo è infatti dare a Gasperini quel trequartista sinistro di piede destro che cerca oramai dall'inizio della sua avventura in giallorosso. Il mirino è ovviamente sempre su Antonio Nusa e i soldi risparmiati con lo switch Molina-Read (più o meno tra i 10 e i 12 milioni) potranno essere reinvestiti proprio per aumentare il budget nella caccia all'esterno norvegese. Certo, il Lipsia continua a chiedere 60 milioni, ma la speranza è che con il passare dei giorni il prezzo possa calare. [...] In alternativa Tony D'Amico sta studiando anche la situazione di Malick Fofana, il 21enne belga del Lione che ha un contratto con i francesi fino al 2028. Valutazione circa 35-40 milioni. E poi c'è ovviamente ancora la situazione legata a Lorenzo Pellegrini, che si sta allenando da solo con il suo preparatore di fiducia e che, se tutto andrà come deve andare, dovrebbe firmare per la Roma la prossima settimana. L'accordo è stato sostanzialmente raggiunto, la Roma vuole solo essere sicura della massima affidabilità fisica del giocatore, dopo che Pellegrini è dovuto tornare in Finlandia per un intervento di pulizia della vecchia cicatrice. [...] Gasperini lo aspetta a braccia aperte. [...]

(Gasport)