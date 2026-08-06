News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Preso anche Molina, una freccia per Gasp. Ora il trequartista

La penna degli Altri
di MV
giovedì, 06 agosto 2026 alle 7:15
Molina
Aggiungi come fonte preferita su Google
Accordo fatto, la Roma porta a casa anche il suo terzo acquisto stagionale. E così dopo gli arrivi di Castro e Koulierakis, adesso è la volta di Nahuel Molina. Dopo il primo no di martedì pomeriggio, ieri mattina Roma e Atletico si sono infatti messe d'accordo, anche grazie al rilancio giallorosso, con Tony D'Amico che tra parte fissa e bonus variabili è arrivato ad offrire al club di Madrid ben 19 milioni di euro. [...] E allora adesso la Roma ha di fatto sistemato anche la fascia destra, dove Molina sarà il titolare e Rensch il sostituto, con Wesley dirottato a sinistra, in attesa che lì arrivi poi un altro giocatore (il cambio del brasiliano, appunto). [...]Il laterale andrà infatti a guadagnare più di quanto prendeva in Spagna, con l'ingaggio che da 2,5 passerà a 2,8 più bonus che dovrebbero portarlo a scavallare facilmente i 3 milioni di euro. [...] Ma il mercato della Roma non si ferma ovviamente qui. Il prossimo obiettivo è infatti dare a Gasperini quel trequartista sinistro di piede destro che cerca oramai dall'inizio della sua avventura in giallorosso. Il mirino è ovviamente sempre su Antonio Nusa e i soldi risparmiati con lo switch Molina-Read (più o meno tra i 10 e i 12 milioni) potranno essere reinvestiti proprio per aumentare il budget nella caccia all'esterno norvegese. Certo, il Lipsia continua a chiedere 60 milioni, ma la speranza è che con il passare dei giorni il prezzo possa calare. [...] In alternativa Tony D'Amico sta studiando anche la situazione di Malick Fofana, il 21enne belga del Lione che ha un contratto con i francesi fino al 2028. Valutazione circa 35-40 milioni. E poi c'è ovviamente ancora la situazione legata a Lorenzo Pellegrini, che si sta allenando da solo con il suo preparatore di fiducia e che, se tutto andrà come deve andare, dovrebbe firmare per la Roma la prossima settimana. L'accordo è stato sostanzialmente raggiunto, la Roma vuole solo essere sicura della massima affidabilità fisica del giocatore, dopo che Pellegrini è dovuto tornare in Finlandia per un intervento di pulizia della vecchia cicatrice. [...] Gasperini lo aspetta a braccia aperte. [...]
(Gasport)

APPENA ARRIVATO

kumbulla albania 1

Calciomercato Roma: Kumbulla autorizzato a sostenere le visite mediche col Rayo

ago 06, 10:34

La Roma ha autorizzato Kumbulla a sostenere le visite mediche con il Rayo Vallecano. Il difensore albanese, quindi, sarà in Spagna per sottoporsi ai test e poi cambiare nuovamente casacca.  Non è mai...

a Ritiro Roma corsa Soulé

Ritiro Roma: il programma della giornata giallorossa

ago 06, 10:04

Prosegue il ritiro in Galles della Roma di Gian Piero Gasperini. Il programma di oggi prevede un allenamento mattutino alle 10:30 per Dybala e compagni, a seguire il pranzo alle ore 13:00 e poi la sec...

Away kit

Away Kit 26/27: ecco la seconda maglia della Roma ispirata alla Pietas. C'è lo stemma del 1938 (COMUNICATO & FOTO)

ago 06, 9:12

La Roma ha svelato la nuova maglia Away per la stagione 2026-2027. Il kit è ispirato alla virtù romana della Pietas, è bianca e presenta una fascia giallorossa sul petto, al centro della quale c'è uno...

Screenshot 2026-08-01 151259

Con Bah out spunta l'idea Compaore

ago 06, 8:53

La Roma ha messo nel mirino Abdul Alim Compaore del Verona, centrocampista classe 2009 che place anche a Inter e Milan. Tutte le big si sono messe in fila per questo talento. Adesso il rischio di un'a...

NOTIZIE POPOLARI
nusa

Calciomercato Roma, dopo Molina si accelera sugli esterni: ecco i prossimi obiettivi

ago 05, 19:25
cacciamani

Calciomercato Roma: per Cacciamani la richiesta del Torino è di 15+5 milioni

ago 05, 11:01
nusa 1

Calciomercato Roma: possibile offerta al rialzo per Nusa. Vivi i contatti con il Lione per Fofana

ago 05, 10:43
angelino

Calciomercato Roma, Angelino e Kumbulla salutano: doppia cessione in Spagna

ago 05, 19:54
Read3

Calciomercato Roma: retroscena Read. Il Feyenoord ha rifiutato un'offerta da 25 milioni di euro più 4 di bonus

ago 05, 14:18
Salah-Eddine

Calciomercato Roma: Salah-Eddine non apre all'Olympiacos

ago 05, 21:29
VAI AL CANALE
Foto
Away Kit 26/27: ecco la seconda maglia della Roma ispirata alla Pietas. C'è lo stemma del 1938

Away Kit 26/27: ecco la seconda maglia della Roma ispirata alla Pietas. C'è lo stemma del 1938

Seduta allenamento 05/08/2026. Ritiro Roma

Seduta allenamento 05/08/2026. Ritiro Roma

Loading