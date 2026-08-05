Calciomercato Roma, Angelino e Kumbulla salutano: doppia cessione in Spagna

#Angeliño ha superato le visite mediche con il Deportivo La Coruña: l'#ASRoma lo cede in prestito con diritto di riscatto. Via libera anche per il prestito con diritto di riscatto di #Kumbulla al Rayo Vallecano, domani in programma le visite@tempoweb— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 5, 2026
Prosegue il lavoro della Roma nel ritiro in Galles. I giallorossi hanno svolto una nuova seduta d’allenamento tra esercizi di stretching, torelli, partitelle a campo ridotto e scatti, continuando la p...
Con l’arrivo di Nahuel Molina ormai definito, la Roma è pronta a concentrare tutti gli sforzi sul reparto offensivo. Come riferito da Alfredo Pedullà, il club giallorosso ha deciso di affondare sul te...
Chi sceglierebbe Niccolò Pisilli tra alcuni dei migliori centrocampisti degli ultimi anni? Con noi di LaRoma24.it, il talento della Roma si è messo alla prova in un simpatico gioco durante il ritiro,...
Dopo aver presenziato alla gara amichevole contro il Newport County, Ryan Friedkin è presente anche oggi al centro sportivo d'allenamento in cui si sta svolgendo il ritiro della Roma a Hensol, in Gall...
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