Calciomercato Roma, Angelino e Kumbulla salutano: doppia cessione in Spagna

La Roma definisce due operazioni in uscita. Secondo quanto riportato dal giornalista Filippo Biafora, Angelino ha superato le visite mediche con il Deportivo La Coruña e si trasferirà in prestito con diritto di riscatto. Via libera anche per la partenza di Marash Kumbulla, destinato al Rayo Vallecano con la stessa formula del prestito con diritto di riscatto. Per il difensore albanese sono in programma nella giornata di domani le visite mediche prima della firma e dell’ufficialità del trasferimento.

#Angeliño ha superato le visite mediche con il Deportivo La Coruña: l'#ASRoma lo cede in prestito con diritto di riscatto. Via libera anche per il prestito con diritto di riscatto di #Kumbulla al Rayo Vallecano, domani in programma le visite@tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 5, 2026