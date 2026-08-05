Calciomercato Roma: Salah-Eddine non apre all'Olympiacos

Non apre all'Olympiacos— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 5, 2026
VOCEGIALLOROSSA.IT - Ha rilasciato un'intervista Ghilardi, difensore della Roma, che ha parlato della Roma ovviamente ma anche delle voci di mercato che lo hanno visto protagonista in questa sessione...
Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Roma ha ufficializzato la cessione di Angelino al Deportivo la Coruna. L'operazione si è chiusa in prestito con diritto di riscatto. In giallorosso...
Una stretta di mano che arriva nel momento giusto. La Roma ha pubblicato sui propri canali social una foto che ritrae Gian Piero Gasperini e Ryan Friedkin insieme nel ritiro in Galles. Uno scatto semp...
Prosegue il lavoro della Roma nel ritiro in Galles. I giallorossi hanno svolto una nuova seduta d’allenamento tra esercizi di stretching, torelli, partitelle a campo ridotto e scatti, continuando la p...
Loading