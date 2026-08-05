Calciomercato Roma: Salah-Eddine non apre all'Olympiacos

Dopo l'addio ufficiale di Angelino, c'è anche un altro nome in uscita dalla Roma. Salah-Eddine è vendita ma non starebbe aprendo alla possibilità di andare a giocare in Grecia, all'Olympiacos, una squadra che da un po' di tempo lo ha messo nel mirino e che lo vorrebbe nella propria rosa.

Non apre all'Olympiacos — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 5, 2026