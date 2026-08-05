Calciomercato Roma, dopo Molina si accelera sugli esterni: ecco i prossimi obiettivi

Prosegue il lavoro della Roma nel ritiro in Galles. I giallorossi hanno svolto una nuova seduta d’allenamento tra esercizi di stretching, torelli, partitelle a campo ridotto e scatti, continuando la p...
La Roma definisce due operazioni in uscita. Secondo quanto riportato dal giornalista Filippo Biafora, Angelino ha superato le visite mediche con il Deportivo La Coruña e si trasferirà in prestito con...
Chi sceglierebbe Niccolò Pisilli tra alcuni dei migliori centrocampisti degli ultimi anni? Con noi di LaRoma24.it, il talento della Roma si è messo alla prova in un simpatico gioco durante il ritiro,...
Dopo aver presenziato alla gara amichevole contro il Newport County, Ryan Friedkin è presente anche oggi al centro sportivo d'allenamento in cui si sta svolgendo il ritiro della Roma a Hensol, in Gall...
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