Calciomercato Roma, dopo Molina si accelera sugli esterni: ecco i prossimi obiettivi

Con l’arrivo di Nahuel Molina ormai definito, la Roma è pronta a concentrare tutti gli sforzi sul reparto offensivo. Come riferito da Alfredo Pedullà, il club giallorosso ha deciso di affondare sul terzino argentino dell’Atletico Madrid dopo aver escluso definitivamente la pista Dodô, accostato nelle scorse settimane ma mai realmente trattato. Archiviata l’operazione Molina, la priorità della dirigenza diventa ora l’acquisto di un esterno offensivo. Gasperini attende un rinforzo sulle corsie d’attacco e la Roma è al lavoro per individuare il profilo giusto, con diversi nomi ancora sul tavolo. Nusa resta il sogno, il piano b sarebbe Fofana del Lione

(alfredopedulla.com)