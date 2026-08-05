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Calciomercato Roma: ufficiale, Angelino al Deportivo la Coruna (COMUNICATO)

Mercato
di R.P.
mercoledì, 05 agosto 2026 alle 21:03
angelino cannes
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Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Roma ha ufficializzato la cessione di Angelino al Deportivo la Coruna. 
L'operazione si è chiusa in prestito con diritto di riscatto. In giallorosso, l'esterno spagnolo, ha collezionato 80 presenze, segnando 4 gol. 
"In bocca al lupo per il futuro, Angelino" si legge nella nota del club giallorosso.
VAI AL COMUNICATO UFFICIALE 
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"Un sogno che si avvera! Ho aspettato questo momento per tanti anni ed è finalmente arrivato! Non vedo l'ora di iniziare! FORZA DEPOR". Queste le prime parole di Angelino affidate al suo profilo Instagram.

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Seduta allenamento 05/08/2026. Ritiro Roma

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