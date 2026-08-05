Calciomercato Roma: ufficiale, Angelino al Deportivo la Coruna (COMUNICATO)

VOCEGIALLOROSSA.IT - Ha rilasciato un'intervista Ghilardi, difensore della Roma, che ha parlato della Roma ovviamente ma anche delle voci di mercato che lo hanno visto protagonista in questa sessione...
Dopo l'addio ufficiale di Angelino, c'è anche un altro nome in uscita dalla Roma. Salah-Eddine è vendita ma non starebbe aprendo alla possibilità di andare a giocare in Grecia, all'Olympiacos, una squ...
Una stretta di mano che arriva nel momento giusto. La Roma ha pubblicato sui propri canali social una foto che ritrae Gian Piero Gasperini e Ryan Friedkin insieme nel ritiro in Galles. Uno scatto semp...
Prosegue il lavoro della Roma nel ritiro in Galles. I giallorossi hanno svolto una nuova seduta d’allenamento tra esercizi di stretching, torelli, partitelle a campo ridotto e scatti, continuando la p...
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