News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Ghilardi: "Mercato? Non mi influenza. Roma giovane, ma non siamo alle prime armi"

Interviste AS Roma
di R.P.
mercoledì, 05 agosto 2026 alle 22:16
ghilardi newport
Aggiungi come fonte preferita su Google
VOCEGIALLOROSSA.IT - Ha rilasciato un'intervista Ghilardi, difensore della Roma, che ha parlato della Roma ovviamente ma anche delle voci di mercato che lo hanno visto protagonista in questa sessione di mercato.
"Sì, qualcosa ho letto, perché più che andare a cercarle io, sono gli altri a mandarmele. Ho letto qualcosa, però non so nulla di quello che è uscito. Se mi influenzano? No, proprio per niente" ha confermato. E poi: "I primi sei mesi alla Roma sono stati una palestra" ha confermato, aggiungendo, anche che sì è una Roma giovane, ma anche una squadra formata: "Sì, è vero che siamo giovani, però alla fine noi del 2003 abbiamo 23 anni e diversi di noi hanno ormai alcuni anni di prima squadra alle spalle. Quindi siamo giovani, ma diciamo abbastanza formati. Sicuramente abbiamo ancora molto da imparare, però non siamo proprio alle prime armi". 

APPENA ARRIVATO

Salah-Eddine

Calciomercato Roma: Salah-Eddine non apre all'Olympiacos

ago 05, 21:29

Dopo l'addio ufficiale di Angelino, c'è anche un altro nome in uscita dalla Roma. Salah-Eddine è vendita ma non starebbe aprendo alla possibilità di andare a giocare in Grecia, all'Olympiacos, una squ...

angelino cannes

Calciomercato Roma: ufficiale, Angelino al Deportivo la Coruna (COMUNICATO)

ago 05, 21:03

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Roma ha ufficializzato la cessione di Angelino al Deportivo la Coruna.  L'operazione si è chiusa in prestito con diritto di riscatto. In giallorosso...

a Ritiro Roma Gasperini Friedkin

Ritiro Roma, la stretta di mano tra Gasperini e Ryan Friedkin: il “diesel” giallorosso ha iniziato a ingranare

ago 05, 20:52

Una stretta di mano che arriva nel momento giusto. La Roma ha pubblicato sui propri canali social una foto che ritrae Gian Piero Gasperini e Ryan Friedkin insieme nel ritiro in Galles. Uno scatto semp...

Ritiro Roma Cherubini, Malen, Soulé, Mannini

Ritiro Roma, la seduta d’allenamento odierna: dal torello alle partitine (VIDEO)

ago 05, 20:08

Prosegue il lavoro della Roma nel ritiro in Galles. I giallorossi hanno svolto una nuova seduta d’allenamento tra esercizi di stretching, torelli, partitelle a campo ridotto e scatti, continuando la p...

NOTIZIE POPOLARI
molina

Calciomercato Roma, è fatta per Molina: atteso l’arrivo nella Capitale

ago 05, 9:24
nusa

Calciomercato Roma, dopo Molina si accelera sugli esterni: ecco i prossimi obiettivi

ago 05, 19:25
cacciamani

Calciomercato Roma: per Cacciamani la richiesta del Torino è di 15+5 milioni

ago 05, 11:01
nusa 1

Calciomercato Roma: possibile offerta al rialzo per Nusa. Vivi i contatti con il Lione per Fofana

ago 05, 10:43
Molina

Calciomercato Roma: Molina da record con l'Atletico. Secondo difensore della Liga per gol e assist nelle ultime 4 stagioni

ago 05, 10:25
Endrick

Calciomercato Roma, dalla Turchia: Endrick ha comunicato al Real Madrid di voler lasciare il club

ago 05, 00:30
VAI AL CANALE
Foto
Seduta allenamento 05/08/2026. Ritiro Roma

Seduta allenamento 05/08/2026. Ritiro Roma

Ritiro Roma: allenamento pomeridiano in Galles 5.08.2026

Ritiro Roma: allenamento pomeridiano in Galles 5.08.2026

Loading