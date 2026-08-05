Ghilardi: "Mercato? Non mi influenza. Roma giovane, ma non siamo alle prime armi"

VOCEGIALLOROSSA.IT - Ha rilasciato un'intervista Ghilardi, difensore della Roma, che ha parlato della Roma ovviamente ma anche delle voci di mercato che lo hanno visto protagonista in questa sessione di mercato.

"Sì, qualcosa ho letto, perché più che andare a cercarle io, sono gli altri a mandarmele. Ho letto qualcosa, però non so nulla di quello che è uscito. Se mi influenzano? No, proprio per niente" ha confermato. E poi: "I primi sei mesi alla Roma sono stati una palestra" ha confermato, aggiungendo, anche che sì è una Roma giovane, ma anche una squadra formata: "Sì, è vero che siamo giovani, però alla fine noi del 2003 abbiamo 23 anni e diversi di noi hanno ormai alcuni anni di prima squadra alle spalle. Quindi siamo giovani, ma diciamo abbastanza formati. Sicuramente abbiamo ancora molto da imparare, però non siamo proprio alle prime armi".