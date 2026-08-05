Calciomercato Roma: per Cacciamani la richiesta del Torino è di 15+5 milioni

La Roma continua a lavorare per acquistare l'esterno alto richiesto da Gasperini. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà su X, i giallorossi potrebbero aumentare l'offerta al Lipsia per Nusa. Rest...
Ultime quattro stagioni da record per Nahuel Molina. Come riferito da Opta Paolo su X, infatti, l'esterno dell'Atletico Madrid, vicino alla Roma, è il secondo difensore per gol e assist a quota 25 (9...
Nahuel Molina è vicinissimo alla Roma. L'affare con l'Atletico Madrid ha subito una grossa accelerata e il laterale argentino potrebbe diventare giallorosso già nelle prossime ore. LIVE 9:54 - Arriv...
Riccardo Pagano ha da poco lasciato la Roma in direzione Cesena, trasferendosi a titolo definitivo dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Roma e aver fatto tutta la trafila delle varie unde...
Loading
#Cacciamani: il #Torino non ha chiesto 25 milioni, è pubblicità-progresso. Ma 15 più 5, vorrebbe tenerlo, la #Roma farà un’altra proposta. Vorrebbe tenere anche #Njie per sacrificare eventualmente #Gineitis (c’è il #Celtic) ma il Crystal Palace aumenterà offerta per l’attaccante