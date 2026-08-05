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Calciomercato Roma: per Cacciamani la richiesta del Torino è di 15+5 milioni

Mercato
di MV
mercoledì, 05 agosto 2026 alle 11:01
cacciamani
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ll Torino vorrebbe tenere Cacciamani, giovane esterno finito nel mirino della Roma. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà su X, la richiesta di Cairo non sarebbe di 25, ma di 15+5 milioni e la volontà sarebbe quella di non cederlo. I giallorossi faranno un'altra proposta.

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