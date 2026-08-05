Pisilli sceglie i suoi centrocampisti preferiti: da De Rossi a Gerrard, ecco le sue risposte (VIDEO)

Chi sceglierebbe Niccolò Pisilli tra alcuni dei migliori centrocampisti degli ultimi anni? Con noi di LaRoma24.it, il talento della Roma si è messo alla prova in un simpatico gioco durante il ritiro, scegliendo di volta in volta il suo preferito tra due nomi. Da De Rossi a Nainggolan, passando per leggende del calcio mondiale come Lampard e Gerrard, Pisilli ha dovuto fare scelte tutt’altro che semplici. Ma chi avrà avuto la meglio? Scopritelo nel video.

🟡🔴 Chi sceglierebbe Niccolò #Pisilli tra alcuni dei migliori centrocampisti degli ultimi anni? Con noi di https://t.co/JY8Nc3FWea, il talento della #ASRoma si è messo alla prova in un simpatico gioco durante il ritiro, scegliendo di volta in volta il suo preferito tra due nomi.… pic.twitter.com/AZ3H2o0Nvr — laroma24.it (@LAROMA24) August 5, 2026