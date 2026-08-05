Pisilli sceglie i suoi centrocampisti preferiti: da De Rossi a Gerrard, ecco le sue risposte (VIDEO)

🟡🔴 Chi sceglierebbe Niccolò #Pisilli tra alcuni dei migliori centrocampisti degli ultimi anni? Con noi di https://t.co/JY8Nc3FWea, il talento della #ASRoma si è messo alla prova in un simpatico gioco durante il ritiro, scegliendo di volta in volta il suo preferito tra due nomi.… pic.twitter.com/AZ3H2o0Nvr— laroma24.it (@LAROMA24) August 5, 2026
Prosegue il lavoro della Roma nel ritiro in Galles. I giallorossi hanno svolto una nuova seduta d’allenamento tra esercizi di stretching, torelli, partitelle a campo ridotto e scatti, continuando la p...
La Roma definisce due operazioni in uscita. Secondo quanto riportato dal giornalista Filippo Biafora, Angelino ha superato le visite mediche con il Deportivo La Coruña e si trasferirà in prestito con...
Con l’arrivo di Nahuel Molina ormai definito, la Roma è pronta a concentrare tutti gli sforzi sul reparto offensivo. Come riferito da Alfredo Pedullà, il club giallorosso ha deciso di affondare sul te...
Dopo aver presenziato alla gara amichevole contro il Newport County, Ryan Friedkin è presente anche oggi al centro sportivo d'allenamento in cui si sta svolgendo il ritiro della Roma a Hensol, in Gall...
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