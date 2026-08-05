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LIVE - Calciomercato Roma, Molina ad un passo. In giornata gli ultimi dettagli: affare da 13 milioni + 4 di bonus

Mercato
di Giuseppe Cervellera
mercoledì, 05 agosto 2026 alle 9:24
molina
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Nahuel Molina è vicinissimo alla Roma. L'affare con l'Atletico Madrid ha subito una grossa accelerata e il laterale argentino potrebbe diventare giallorosso già nelle prossime ore. 
LIVE 
9:54 - Arrivano conferme anche da parte di Gianluca Di Marzio, il quale su X ha scritto: "Oggi gli ultimi dettagli per Molina: operazione da 13 milioni più 4 di bonus". 
9:49 - C'è l'accordo tra i due club per la cifre di 13 milioni più 4 di bonus, come riferisce anche Fabrizio Romano su X. Restano da definire i dettagli contrattuali con Molina, poi l'accordo sarà completo. 
9:24 - Come riportato su X da Filippo Biafora, si stanno definendo gli ultimi dettagli con l'entourage. Affare da 13 milioni + 4 di bonus.

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