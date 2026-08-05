LIVE - Calciomercato Roma, Molina ad un passo. In giornata gli ultimi dettagli: affare da 13 milioni + 4 di bonus

Nahuel #Molina è sempre più vicino alla #ASRoma e si viaggia verso la chiusura. L’#AtleticoMadrid ha detto sì alla proposta di 13+4 milioni e ora si stanno definendo gli ultimi dettagli dell’intesa con l’entourage del calciatore argentino@tempoweb— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 5, 2026
ll Torino vorrebbe tenere Cacciamani, giovane esterno finito nel mirino della Roma. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà su X, la richiesta di Cairo non sarebbe di 25, ma di 15+5 milioni e la vo...
La Roma continua a lavorare per acquistare l'esterno alto richiesto da Gasperini. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà su X, i giallorossi potrebbero aumentare l'offerta al Lipsia per Nusa. Rest...
Ultime quattro stagioni da record per Nahuel Molina. Come riferito da Opta Paolo su X, infatti, l'esterno dell'Atletico Madrid, vicino alla Roma, è il secondo difensore per gol e assist a quota 25 (9...
Riccardo Pagano ha da poco lasciato la Roma in direzione Cesena, trasferendosi a titolo definitivo dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Roma e aver fatto tutta la trafila delle varie unde...
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.@OfficialASRoma, oggi gli ultimi dettagli per Molina: operazione da 13 milioni più 4 di bonus
🚨🟡🔴 Club to club agreement in place between AS Roma and Atlético Madrid for Nahuel Molina at €13m plus €4m add-ons. Details to be sorted on personal terms then deal to be done for Argentina right back. 🇦🇷 🎥🇮🇹 youtu.be/9Sh00qCKhNM?si…