Ritiro Roma, la stretta di mano tra Gasperini e Ryan Friedkin: il “diesel” giallorosso ha iniziato a ingranare

Una stretta di mano che arriva nel momento giusto. La Roma ha pubblicato sui propri canali social una foto che ritrae Gian Piero Gasperini e Ryan Friedkin insieme nel ritiro in Galles. Uno scatto semplice, ma che fotografa alla perfezione una fase importante dell’estate giallorossa. Dopo settimane in cui il mercato aveva viaggiato a rilento, la Roma sembra infatti aver cambiato marcia. Nelle ultime ore è arrivata anche l’ufficialità di Nahuel Molina, che si aggiunge agli innesti di Castro e Koulierakis, regalando a Gasperini nuovi tasselli in vista della stagione. Insomma, qualche settimana fa Gasperini chiedeva pazienza e definiva la Roma un “diesel”. Oggi, con il mercato che ha iniziato a prendere velocità, anche il sorriso nella stretta di mano con Ryan Friedkin sembra raccontare un’atmosfera decisamente più rilassata. Forse il pieno è stato fatto.