Ritiro Roma, la stretta di mano tra Gasperini e Ryan Friedkin: il “diesel” giallorosso ha iniziato a ingranare

🤝🟨🟥#ASRoma pic.twitter.com/bSSosllmdJ— AS Roma English (@ASRomaEN) August 5, 2026
VOCEGIALLOROSSA.IT - Ha rilasciato un'intervista Ghilardi, difensore della Roma, che ha parlato della Roma ovviamente ma anche delle voci di mercato che lo hanno visto protagonista in questa sessione...
Dopo l'addio ufficiale di Angelino, c'è anche un altro nome in uscita dalla Roma. Salah-Eddine è vendita ma non starebbe aprendo alla possibilità di andare a giocare in Grecia, all'Olympiacos, una squ...
Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Roma ha ufficializzato la cessione di Angelino al Deportivo la Coruna. L'operazione si è chiusa in prestito con diritto di riscatto. In giallorosso...
Prosegue il lavoro della Roma nel ritiro in Galles. I giallorossi hanno svolto una nuova seduta d’allenamento tra esercizi di stretching, torelli, partitelle a campo ridotto e scatti, continuando la p...
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