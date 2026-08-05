News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Ritiro Roma, la stretta di mano tra Gasperini e Ryan Friedkin: il “diesel” giallorosso ha iniziato a ingranare

Ritiro Roma
di AlessandroLM
mercoledì, 05 agosto 2026 alle 20:52
a Ritiro Roma Gasperini Friedkin
Aggiungi come fonte preferita su Google
Una stretta di mano che arriva nel momento giusto. La Roma ha pubblicato sui propri canali social una foto che ritrae Gian Piero Gasperini e Ryan Friedkin insieme nel ritiro in Galles. Uno scatto semplice, ma che fotografa alla perfezione una fase importante dell’estate giallorossa. Dopo settimane in cui il mercato aveva viaggiato a rilento, la Roma sembra infatti aver cambiato marcia. Nelle ultime ore è arrivata anche l’ufficialità di Nahuel Molina, che si aggiunge agli innesti di Castro e Koulierakis, regalando a Gasperini nuovi tasselli in vista della stagione. Insomma, qualche settimana fa Gasperini chiedeva pazienza e definiva la Roma un “diesel”. Oggi, con il mercato che ha iniziato a prendere velocità, anche il sorriso nella stretta di mano con Ryan Friedkin sembra raccontare un’atmosfera decisamente più rilassata. Forse il pieno è stato fatto.

APPENA ARRIVATO

ghilardi newport

Ghilardi: "Mercato? Non mi influenza. Roma giovane, ma non siamo alle prime armi"

ago 05, 22:16

VOCEGIALLOROSSA.IT - Ha rilasciato un'intervista Ghilardi, difensore della Roma, che ha parlato della Roma ovviamente ma anche delle voci di mercato che lo hanno visto protagonista in questa sessione...

Salah-Eddine

Calciomercato Roma: Salah-Eddine non apre all'Olympiacos

ago 05, 21:29

Dopo l'addio ufficiale di Angelino, c'è anche un altro nome in uscita dalla Roma. Salah-Eddine è vendita ma non starebbe aprendo alla possibilità di andare a giocare in Grecia, all'Olympiacos, una squ...

angelino cannes

Calciomercato Roma: ufficiale, Angelino al Deportivo la Coruna (COMUNICATO)

ago 05, 21:03

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Roma ha ufficializzato la cessione di Angelino al Deportivo la Coruna.  L'operazione si è chiusa in prestito con diritto di riscatto. In giallorosso...

Ritiro Roma Cherubini, Malen, Soulé, Mannini

Ritiro Roma, la seduta d’allenamento odierna: dal torello alle partitine (VIDEO)

ago 05, 20:08

Prosegue il lavoro della Roma nel ritiro in Galles. I giallorossi hanno svolto una nuova seduta d’allenamento tra esercizi di stretching, torelli, partitelle a campo ridotto e scatti, continuando la p...

NOTIZIE POPOLARI
molina

Calciomercato Roma, è fatta per Molina: atteso l’arrivo nella Capitale

ago 05, 9:24
nusa

Calciomercato Roma, dopo Molina si accelera sugli esterni: ecco i prossimi obiettivi

ago 05, 19:25
cacciamani

Calciomercato Roma: per Cacciamani la richiesta del Torino è di 15+5 milioni

ago 05, 11:01
nusa 1

Calciomercato Roma: possibile offerta al rialzo per Nusa. Vivi i contatti con il Lione per Fofana

ago 05, 10:43
Molina

Calciomercato Roma: Molina da record con l'Atletico. Secondo difensore della Liga per gol e assist nelle ultime 4 stagioni

ago 05, 10:25
Endrick

Calciomercato Roma, dalla Turchia: Endrick ha comunicato al Real Madrid di voler lasciare il club

ago 05, 00:30
VAI AL CANALE
Foto
Seduta allenamento 05/08/2026. Ritiro Roma

Seduta allenamento 05/08/2026. Ritiro Roma

Ritiro Roma: allenamento pomeridiano in Galles 5.08.2026

Ritiro Roma: allenamento pomeridiano in Galles 5.08.2026

Loading