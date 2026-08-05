Italia, Zola è il nuovo coordinatore delle giovanili azzurre: voluto da Malagò e Ranieri

Gianfranco Zola è il nuovo coordinatore delle giovanili azzurre. L'ex calciatore del Chelsea e attuale vicepresidente della Lega Pro affiancherà il coordinatore tecnico Maurizio Viscidi. "Mi metto a disposizione del movimento azzurro con soddisfazione, slancio e senso del dovere” sono alcune delle parole di Zola.

Come si legge nel comunicato, il presidente Giovanni Malagò e il direttore tecnico Claudio Ranieri, hanno voluto fortemente l'ex calciatore per completare i quadri della struttura federale che sovrintende alla gestione e allo sviluppo di tutte le rappresentative azzurre. Zola ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa nuova esperienza: "Ringrazio il presidente Malagò per avere pensato a me in questo ruolo a dimostrazione della bontà del progetto portato avanti in Lega Pro con la struttura interna, con i club e con la governance di cui faccio parte. Mi metto a disposizione del movimento azzurro con soddisfazione, slancio e senso del dovere, rivolto soprattutto allo sviluppo e alla crescita dei nuovi talenti italiani”.

(figc.it)