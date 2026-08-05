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Taylor riparte dalla Turchia e diventa il nuovo direttore degli arbitri. La federazione: "Un élite del calcio mondiale"

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di Matteo Esposito
mercoledì, 05 agosto 2026 alle 15:09
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Anthony Taylor riparte dalla Turchia. L'ex arbitro inglese, che ha annunciato il ritiro dall'attività nelle scorse settimane, è stato nominato direttore dell'élite arbitrale della Federcalcio turca (TFF). Il nome di Taylor non è mai stato dimenticato dai tifosi della Roma dopo l'arbitraggio nella finale di Europa League del 2023 contro il Siviglia a Budapest. La federazione ha commentato così questa scelta: "Il Comitato Centrale Arbitrale della Federazione Calcistica Turca (MHK) ha firmato un importante accordo che contribuirà allo sviluppo dell'arbitraggio in Turchia. Anthony Taylor, uno degli arbitri d'élite più esperti del calcio mondiale, ha assunto l'incarico di Direttore Arbitrale d'Élite dell'MHK."
(tff.org) 
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