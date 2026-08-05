Taylor riparte dalla Turchia e diventa il nuovo direttore degli arbitri. La federazione: "Un élite del calcio mondiale"

📢 Anthony Taylor'dan mesaj var! pic.twitter.com/5n4VzYHy6O— Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) August 5, 2026
Gianfranco Zola è il nuovo coordinatore delle giovanili azzurre. L'ex calciatore del Chelsea e attuale vicepresidente della Lega Pro affiancherà il coordinatore tecnico Maurizio Viscidi. "Mi metto a d...
La Roma ha cambiato obiettivo per la corsia di destra. Dopo le alte richieste del Feyenoord per arrivare a Givairo Read, i giallorossi hanno virato su Molina per rinforzare la fascia destra. L'accordo...
La Roma in Galles lavora duro, ma c'è spazio anche per dello svago e dei momenti utili per l'unione del gruppo. Prima dell'allenamento odierno, infatti, Dybala e Hermoso hanno affrontato in una partit...
Dopo gli ultimi sei mesi in prestito al Lione, il Real Madrid e l’entourage di Endrick sono a lavoro per individuare una nuova destinazione in Europa che possa garantirgli maggiore continuità. Come ri...
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