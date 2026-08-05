VIDEO - Dybala e Hermoso sconfiggono Castro e Wesley a Teqball. Il numero 21: "Molto da imparare i ragazzini"

Anthony Taylor riparte dalla Turchia. L'ex arbitro inglese, che ha annunciato il ritiro dall'attività nelle scorse settimane, è stato nominato direttore dell'élite arbitrale della Federcalcio turca (T...
Gianfranco Zola è il nuovo coordinatore delle giovanili azzurre. L'ex calciatore del Chelsea e attuale vicepresidente della Lega Pro affiancherà il coordinatore tecnico Maurizio Viscidi. "Mi metto a d...
La Roma ha cambiato obiettivo per la corsia di destra. Dopo le alte richieste del Feyenoord per arrivare a Givairo Read, i giallorossi hanno virato su Molina per rinforzare la fascia destra. L'accordo...
Dopo gli ultimi sei mesi in prestito al Lione, il Real Madrid e l’entourage di Endrick sono a lavoro per individuare una nuova destinazione in Europa che possa garantirgli maggiore continuità. Come ri...
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