VIDEO - Dybala e Hermoso sconfiggono Castro e Wesley a Teqball. Il numero 21: "Molto da imparare i ragazzini"

La Roma in Galles lavora duro, ma c'è spazio anche per dello svago e dei momenti utili per l'unione del gruppo. Prima dell'allenamento odierno, infatti, Dybala e Hermoso hanno affrontato in una partita di Teqball Wesley e Castro. Il risultato è stato abbastanza schiacciante a favore della coppia formata dall'argentino e dallo spagnolo con i quattro che hanno regalato qualche colpo di classe. Il match è terminato con il punteggio di 7-3. Vittoria, quindi, per i veterani: "L'esperienza paga sempre" ha detto Dybala. Sempre lo stesso numero sotto il post del video pubblicato sui canali social della Roma ha scritto: "Molto da imparare i ragazzini"