Calciomercato Roma: inserimento per Jlidi

La Roma starebbe pensando a Yahia Jlidi, nazionale tunisino Under 17, di proprietà dell'Angers. Non ci sono solamente i giallorossi sul giocatore, ma anche il Lione.

Nelle scorse settimane la società francese avrebbe respinto un'offerta di 4 milioni di euro del Monaco, ritenendo il prezzo troppo basso per il cartellino. La richiesta dovrebbe essere di circa 7 milioni di euro. La Roma, secondo le notizie, starebbe seguendo da molto vicino la questione e sarebbe pronta anche a rilanciare.

(Africafoot.com)