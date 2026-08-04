"Che incontri": Totti e la foto con Guardiola

Delle buone notizie arrivano dal ritiro in Galles della Roma: questa mattina infatti Wesley è tornato a lavorare con il gruppo. E Gasperini lo convocherà probabilmente per l'amichevole di oggi che i g...
Il profilo di Mattia Ruggeri è stato accostato diverse volte nel corso di questa sessione di mercato alla Roma. Ma nelle ultime ore, secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna, l'Aston Villa è...
La Roma starebbe pensando a Yahia Jlidi, nazionale tunisino Under 17, di proprietà dell'Angers. Non ci sono solamente i giallorossi sul giocatore, ma anche il Lione. Nelle scorse settimane la società...
Si è parlato nei giorni scorsi anche della situazione relativa a Mastantuono, accostato alla Roma. Ma secondo le ultime informazioni sull'esterno che il Real Madrid vuole cedere in prestito in Europa,...
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