"Che incontri": Totti e la foto con Guardiola

Totti e Guardiola. Una storia dell'ex capitano della Roma su Instagram immortala proprio Francesco con l'ex allenatore del Manchester City.

"Che incontri" è la frase che accompagna lo scatto. Uno era un vero e proprio fenomeno in campo, l'attaccante giallorosso, l'altro in panchina, perché ha rivoluzionato il modo di vedere il calcio.