Calciomercato Roma: dalla Turchia, monitorato Endrick. Ecco la formula

La Roma è alla ricerca di gente offensiva da regalare alla rosa di Gasperini. E stando alle ultime notizie i giallorossi starebbero monitorando il profilo di Endrick del Real Madrid.

D'Amico starebbe pensando ad una formula identica a quella che ha portato Nico Paz al Como: prestito con diritto di riscatto alla quale c'è da inserire una clausola per la "recompra". Endrick, si legge, verrà valutato da Mourinho nel corso di questa preparazione, ma la forte concorrenza in avanti spingerebbe i madrileni a considerare il trasferimento in prestito.