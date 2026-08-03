Calciomercato Roma: dalla Turchia, monitorato Endrick. Ecco la formula

🚨#RealMadrid AS Roma are closely monitoring Endrick’s situation, planning a loan deal with purchase option and buy‑back clause similar to the Nico Paz model.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 3, 2026
📌 The young striker will be assessed by Mourinho in pre‑season, with his goal vs Fiorentina possibly boosting his… https://t.co/P6GUfDlztl pic.twitter.com/8yuyFAutb6
La Roma avrebbe offerto 50 milioni di euro per Kevin, attaccante del Fulham. La risposta però sarebbe stata negativa, almeno per ora, ma gli inglesi sanno benissimo che il giocatore è molto apprezzato...
In attesa della fumata bianca per il rinnovo, Lorenzo Pellegrini si continua ad allenare da solo per recuperare dall'infortunio. Una storia Instagram del preparatore atletico Dario Maggesi mostra il...
Salah-Eddine sarebbe vicino a firmare per l'Olympiakos, si parla di un'operazione in dirittura d'arrivo con la firma che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il terzino sinistro marocchino sta sola...
Domani sul Messaggero uscirà un'intervista a Malen, ma il quotidiano, sui propri profili social, ha pubblicato uno stralcio. A domanda se pensa di diventare capocannoniere, l'olandese risponde così: "...
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