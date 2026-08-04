Attesa per Read. Caccia all'attaccante

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Ogni altra alternativa è stata messa in secondo piano: la Roma vuole soltanto Read per la fascia destra. Lo scorso anno il club giallorosso ha investito 25 milioni più 5 di bonus per convincere il Flamengo a cedere Wesley, diventato una pedina fondamentale per Gasperini. Con prestazioni più che positive, a detta dello staff, soprattutto dopo lo spostamento sulla sinistra. Il progetto è di ripetere quel tipo di operazione, cercando di ottenere il sì del Feyenoord per il laterale olandese, formando una coppia di esterni di assoluto spessore. Le sue caratteristiche di corsa e strappi palla al piede intrigano - e neanche poco - la dirigenza romanista, che ha fermato i colloqui per Fresneda con lo Sporting Lisbona. I dialoghi con il club di Rotterdam e gli intermediari vanno avanti senza sosta, con le parti che non sono poi così distanti. Dopo aver preso la decisione di puntare in maniera importante sul classe 2006, il direttore sportivo D'Amico ha messo sul piatto 25 milioni complessivi, dimostrando dal primo approccio una volontà granitica di portare in Italia il giocatore, superando la proposta del Nottingham Forest. Il Feyenoord ha fatto quindi sapere di volere una trentina di milioni, se non qualcosina di più, per lasciare partire il loro gioiellino, reduce da una stagione con diverse noie muscolari. La Roma ha preso atto della richiesta e ha ulteriormente spinto in alto l'asticella, arrivando a garantire 28 milioni di euro per portare a casa l'obiettivo. Potendo in particolare contare sulla volontà dello stesso Read, che ha già l'accordo economico con la società dei Friedkin e vuole giocare la Champions League. La giornata di ieri non ha però portato il sì definitivo degli olandesi: i colloqui sono in corso per ridurre le distanze e arrivare ad un punto d'intesa. Si lavora ad oltranza. Oltre all'esterno di centrocampo, dove rimane viva pure la pista che porta al giovane Cacciamani del Torino, la Roma lavora pure per accontentare le richieste di Gasperini in attacco. La pista Nusa è però in salita: mancano l'accordo sia con il Lipsia che con lo stesso calciatore, che resta il preferito dell'allenatore per occupare una casella che l'estate scorsa è rimasta vuota e che a gennaio ha visto l'arrivo, senza fortuna, di Zaragoza. Oltre al norvegese si continua a scandagliare il mercato, a caccia di alternative di spessore dopo che le piste che portavano a Greenwood, Summerville ed Ezzalzouli sono finite su un binario morto. Bisogna ancora attendere per il rinnovo di Pellegrini: l'ex capitano giallorosso si sta allenando in solitaria con un preparatore dopo il viaggio in Finlandia di inizio giugno. Per essere al 100% serve ancora del tempo ed è proprio la mancata possibilità di lavorare con il gruppo che sta probabilmente rallentando la questione del prolungamento, richiesto a gran voce da Gasperini. Titoli di coda sull'avventura di Angeliño alla Roma: oggi le visite mediche con gli spagnoli del Deportivo La Coruña.