Calciomercato Roma, si riaccende la pista Cacciamani: trattativa in evoluzione

Esclusiva: #Roma, si riaccende la pista #Cacciamani https://t.co/BJhSudpDji— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 3, 2026
La Roma deve ancora attendere per definire l'acquisto di Givairo Read. Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante, nonostante i contatti delle ultime ore, la trattativa con il Feyenoord per il tras...
Attimi di tensione in Argentina durante il confronto tra Boca Juniors e Newell's Old Boys. Leandro Paredes torna al centro delle polemiche per un gesto che ha fatto esplodere un parapiglia in campo. A...
La Roma prosegue il ritiro in Galles in vista dei prossimi appuntamenti ufficiali della stagione. La giornata di domani, martedì 4 agosto, sarà dedicata al test amichevole contro il Newport. La tabell...
La Roma porta avanti le proprie strategie di mercato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la dirigenza giallorossa sta monitorando con attenzione diversi pro...
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