Calciomercato Roma, si riaccende la pista Cacciamani: trattativa in evoluzione

La Roma prosegue la ricerca di un rinforzo per le corsie laterali, individuando in Alessio Cacciamani il profilo ideale per completare il pacchetto degli esterni a disposizione di Gian Piero Gasperini. In base a quanto riportato da Alfredo Pedullà, dopo una fase di stand-by, la trattativa per il giovane talento classe 2007 di proprietà del Torino si è improvvisamente riaccesa nelle ultime ore.

Nonostante il club granata avesse respinto le precedenti proposte giallorosse, la situazione è tornata in una fase di forte evoluzione. La dirigenza della Roma è intenzionata ad approfondire nuovamente il dossier per regalare al tecnico un nuovo giocatore. Pur non essendo ancora stati raggiunti accordi, sono previsti nuovi confronti a stretto giro per definire la fattibilità dell'operazione.