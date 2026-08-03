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Calciomercato Roma: dal Brasile, offerta da 50 milioni per Kevin del Fulham

Mercato
di R.P.
lunedì, 03 agosto 2026 alle 19:34
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La Roma avrebbe offerto 50 milioni di euro per Kevin, attaccante del Fulham. La risposta però sarebbe stata negativa, almeno per ora, ma gli inglesi sanno benissimo che il giocatore è molto apprezzato in Europa. 
I giallorossi si sarebbero spinti a offrire una somma importante, compresi i bonus, ma D'Amico per il momento non è riuscito a fare centro. 
Kevin ha giocato 31 partite nella sua stagione d'esordio con il Fulham, segnando tre gol e fornendo tre assist. Per lo Shakhtar, tra il 2023 e il 2025, ha collezionato 57 presenze, segnato 17 gol e fornito dieci assist. Il profilo è stato accostato ai giallorossi anche alla fine di luglio, e pure negli anni passati. 
(Ge.globo)
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