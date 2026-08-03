Calciomercato Roma: dal Brasile, offerta da 50 milioni per Kevin del Fulham

Rensch: "Quando ho firmato per la Roma è stato un momento speciale. Il gol a Parma molto importante. Gasp? Esigente"

ago 03, 18:41

ROMANEWS.EU - Devine Rensch ha parlato del suo momento attuale della Roma e del lavoro con Gasperini: "Sto giocando con regolarità dopo l'addio di Celik" dice. E poi: "Abbiamo un allenatore con molta...