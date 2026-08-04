Per Read c’è distanza, Nusa resiste

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - La stella polare rimane sempre e comunque lui, Gian Piero Gasperini. Il mercato della Roma è entrato in una fase cruciale, basti pensare che tra 20 giorni i giallorossi scenderanno in campo per la prima sfida di Serie A contro la Fiorentina: la rosa va completata, ma senza isterismi. [...] L’obiettivo più caldo di queste ore è senza dubbio Givairo Read, esterno olandese del Feyenoord, divenuto, dopo il clamoroso addio di Celik e l’abbandono della pista che portava a Diego Moreira, il più serio candidato per ricoprire il ruolo di esterno destro della mediana della Roma 2.0 di Gasperini. Il gradimento del giocatore c’è e attende segnali per decollare in direzione dell’Italia. Ma la distanza tra la valutazione fatta dal club olandese e l’offerta messa sul tavolo dal ds D’Amico è ancora ampia: la conferma è arrivata al termine di una giornata che ha registrato nuovi contatti tra le parti, senza però avvicinarle. [...] Il talento norvegese del Lipsia è un obiettivo più che vivo per la Roma, che continua a lavorare ai fianchi il club tedesco per cercare di abbassare le pretese economiche. Dalla sua, la società giallorossa può vantare un fattore determinante: il totale gradimento del giocatore, entusiasta della destinazione e pronto a sposare il progetto di Gasperini. La trattativa prosegue a oltranza per trovare l’incastro giusto sulle cifre. Il tutto mentre D’Amico attende aperture dal Real Madrid sul prestito di Endrick. In quel caso, la Roma sarebbe in pole position per portare a Trigoria il talento brasiliano sulla falsariga dell’operazione che ha portato Nico Paz a vestire la maglia del Como. [...] Intanto ieri da segnalare la presenza nel ritiro gallese di Vale Resort dell’agente di Soulé, Guastadisegno. “Visita di cortesia” ma l’agente dell’argentino continua a ricevere manifestazioni d’interesse. Il calciatore rimane concentrato sul lavoro di campo, ma la sua permanenza in giallorosso rimane ancora tutta da decifrare.