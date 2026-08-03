Calciomercato Roma, esclusi Fofana e Leweling dagli obiettivi: si attende una risposta definitiva su Nusa

La Roma deve ancora attendere per definire l'acquisto di Givairo Read. Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante, nonostante i contatti delle ultime ore, la trattativa con il Feyenoord per il tras...
La Roma prosegue la ricerca di un rinforzo per le corsie laterali, individuando in Alessio Cacciamani il profilo ideale per completare il pacchetto degli esterni a disposizione di Gian Piero Gasperini...
Attimi di tensione in Argentina durante il confronto tra Boca Juniors e Newell's Old Boys. Leandro Paredes torna al centro delle polemiche per un gesto che ha fatto esplodere un parapiglia in campo. A...
La Roma prosegue il ritiro in Galles in vista dei prossimi appuntamenti ufficiali della stagione. La giornata di domani, martedì 4 agosto, sarà dedicata al test amichevole contro il Newport. La tabell...
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