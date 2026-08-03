Calciomercato Roma, esclusi Fofana e Leweling dagli obiettivi: si attende una risposta definitiva su Nusa

La Roma porta avanti le proprie strategie di mercato in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la dirigenza giallorossa sta monitorando con attenzione diversi profili per l'attacco, pur avendo deciso di escludere alcune piste considerate troppo rischiose per gli obiettivi tecnici fissati da Gian Piero Gasperini.

Tra i profili accantonati figura Malick Fofana: sebbene il giocatore di proprietà del Lione sia un profilo di indiscusso gradimento, la Roma non è intenzionata ad approfondire il discorso a causa dei recenti problemi fisici e dei gravi infortuni subiti in passato, che lo rendono un investimento considerato ad alto rischio. Analogamente, anche la candidatura di Jamie Leweling, esterno dello Stoccarda, è stata accantonata: nonostante l'ottima qualità tecnica mostrata in Bundesliga, il club giallorosso ha scelto di escludere il tedesco dalle proprie priorità. Resta invece aperta la vicenda legata ad Antonio Nusa, un'operazione complessa che la dirigenza intende risolvere al più presto con una decisione definitiva per evitare ulteriori strascichi.

Sul fronte Givairo Read, l'attesa rimane alta. Nonostante le indiscrezioni di mercato che vorrebbero il calciatore vicino alla Capitale, al momento non sono emersi sviluppi sostanziali o accordi formali. La società rimane alla finestra, pronta a intervenire al momento opportuno.