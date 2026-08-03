Roma, l'ora del colpo

Gasperini non sarà d'accordo con Lessing. E no, perché l'attesa per l'attaccante di sinistra non è essa stessa l'attaccante di sinistra. L'aspettano tutti, è il colpo che orienterà il giudizio sull'intero mercato della Roma. Gasperini lo invoca da un anno. [...]

Inizia oggi una settimana chiave. Perché è quella del dentro o fuori per Antonio Nusa. Non si può rincorrere all'infinito i piani A, altrimenti poi si finisce per perdere di vista pure il livello inferiore (che poi sia realmente inferiore, è tutto da dimostrare). Prendi Leo Sauer: la Roma a gennaio lo aveva seguito, aveva pure bussato alla porta del Feyenoord sentendosi rispondere "40 milioni, se volete" Ecco: lo slovacco è appena passato allo Stoccarda per 15 milioni. Quindici sì, nessun errore. Attenzione al potenziale effetto domino. Perché proprio allo Stoccarda, tra gli esterni d'attacco, gioca Jamie Leweling, 25 anni, tra i convocati della Germania agli ultimi Mondiali. E una pista da seguire, anche se la valutazione non si allontana dai 50 milioni. Presto si capirà. Perché la Roma si è data ancora qualche ora di tempo per capire i reali margini di manovra su Nusa. Il Lipsia non è mai sceso da quota 6o, mentre il giocatore ha mostrato un'apertura. In caso di esito negativo attenzione a Leweling, allora, piu indietro la candidatura di Kevin Schade del Brentford.

Un colpo, certamente, sarebbe pure Endrick dal Real Madrid. Del brasiliano piace come si è mosso, nell'ultima stagione al Lione, da attaccante a destra. La Roma lo tiene in considerazione in caso di partenza di Matias Soulé. E a patto di ottenere da José Mourinho l'apertura a un prestito con riscatto oppure un'operazione alla Nico Paz che almeno valorizzi l'affare dal punto di vista economico: il club giallorosso, per filosofia, vuole evitare operazioni in prestito secco. Oggi, poi, sarà una giornata importante sul fronte Givairo Read col Feyenoord: la Roma ha pronto il rilancio a 28 milioni per l'esterno destro di centrocampo, dopo la prima proposta rifiutata da 25 milioni. Ieri Read ha giocato titolare in amichevole contro l'Atalanta, segnale di una chiusura non imminente. Ma l'olandese spinge e ha dato priorità alla Roma anche rispetto al Nottingham Forrest. Gasp lo vorrebbe in ritiro in Galles, dopo aver accolto ieri Koulierakis. [...]

(Corsera)