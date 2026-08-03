Calciomercato Roma: per l'attacco spunta anche Nico Gonzalez. L'argentino vorrebbe l'Atletico Madrid

A tre settimane dall'inizio del campionato, la Roma non lavora solo sul campo ma anche sul mercato. Gian Piero Gasperini, dopo gli arrivi di Castro e Koulierakis, attende nuovi rinforzi per completare la rosa. La caccia è soprattutto sugli esterni offensivi. Tra i tanti nomi sondati dalla dirigenza giallorossa, come riportato dall'edizione odierna del quotidiano c'è anche quello di Nico Gonzalez.

L'argentino, rientrato alla Juventus dopo il prestito all'Atletico Madrid, vorrebbe tornare in Spagna ma i due club ad oggi non hanno ancora trovato un accordo. Nel caso in cui non dovesse arrivare l'accordo, Nico Gonzalez potrebbe diventare una pista valida per i giallorossi. Gasperini lo apprezza e anche durante l'esperienza all'Atalanta gli aveva messo gli occhi addosso.

(gasport)