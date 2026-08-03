VIDEO - Koné omaggia Michael Jackson: il ballo del francese è esilarante

😆Manu #Koné versione Michael Jackson 🕺🏻— laroma24.it (@LAROMA24) August 3, 2026
Ecco l’esilarante ballo del centrocampista giallorosso 🤣#ASRoma pic.twitter.com/29MESnXhPS
Marash Kumbulla è sempre più vicino al terzo prestito consecutivo nel campionato spagnolo. Il difensore classe 2000 è fuori dal progetto tecnico di Gian Piero Gasperini e si appresta, dopo le esperien...
A tre settimane dall'inizio del campionato, la Roma non lavora solo sul campo ma anche sul mercato. Gian Piero Gasperini, dopo gli arrivi di Castro e Koulierakis, attende nuovi rinforzi per completare...
La Roma ha individuato in Givairo Read l'obiettivo principale per rinforzare la corsia destra. La dirigenza giallorossa è pronta ad investire in maniera importante sul classe 2006 di proprietà del Fey...
Prosegue il ritiro in Galles della Roma di Gian Piero Gasperini che sta lavorando duramente al WRU National Centre of Excellence, quando mancano esattamente tre settimane al debutto stagionale contro...
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