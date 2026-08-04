Read, arrivo o chiusura

[...] La Roma è pronta a giocarsi le carte decisive per arrivare a Givairo Read, il talento del Feyenoord che in Olanda viene già accostato al nuovo Dumfries. Tony D'Amico vuole chiudere il cerchio tra oggi e domani, intensificando i contatti con il club di Rotterdam per provare a regalare a Gasperini un rinforzo ritenuto fondamentale. [...] Il sì del giocatore rappresenta una base importante sulla quale costruire l'affondo decisivo. [...] L'offerta da 29 milioni di euro è stata il segnale più forte. [...] Al massimo potranno essere rifiniti i dettagli relativi alle modalità di pagamento e ai bonus, ma la linea è chiara: la Roma ha già fatto tutto quello che riteneva necessario. Adesso la palla passa al Feyenoord, che continua a valutare il giocatore oltre i 30 milioni, mentre il lavoro costante tra i club e l'entourage di Read punta a ridurre definitivamente le distanze. Anche Gasperini continua a fare la sua parte. Il tecnico ha avuto un nuovo contatto con il giocatore, che ha ribadito ancora una volta la propria volontà di vestire la maglia giallorossa. [...] Sul fronte offensivo resta invece in stand-by la pista che porta ad Antonio Nusa. L'esterno aspetta la Roma e ha già manifestato una disponibilità di massima al trasferimento, ma il Lipsia, al momento, ha altre priorità. [...] Se però le richieste del Lipsia, ferme a 55 milioni di euro, dovessero rimanere troppo elevate, la Roma è pronta a cambiare strada senza perdere tempo. Tra le alternative già monitorate da D'Amico c'è il giovane Fofana del Lione, profilo seguito anche dall'Atalanta. [...] Da Trigoria D'Amico continua a muoversi su più tavoli con un obiettivo preciso: completare la rosa di Gasperini colmando le caselle ancora scoperte. Un esterno destro titolare, un vice Wesley sulla corsia opposta, un'ala sinistra di primo livello e la firma di Pellegrini da definire. La Roma non vuole più aspettare: è il momento dello sprint.

(Corsport)