Calciomercato Roma: domani le visite mediche di Angeliño col Deportivo la Coruna. Ecco le cifre dell'affare

.@OfficialASRoma, domani le visite mediche di Angeliño col Deportivo A Coruña: operazione in prestito con obbligo di riscatto a 2.5 milioni— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 3, 2026
La Roma vuole prendere Read, e secondo le ultime informazioni i giallorossi nelle prossime ore sono pronti a nuovi contatti con il Feyenoord. Al momento rimane la distanza minima sulla valutazione de...
La risonanza magnetica di questa mattina ha rivelato quello che già dentro la Roma si temeva: Mohamed Bah ha riportato rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'infortunio è avv...
Non è stata ancora presentata in maniera ufficiale la maglia della Roma, ma una foto social ha spoilerato la questione. Lo scatto è stato pubblicato dal profilo che si occupa, principalmente, di antic...
All'allenamento di questa mattina della Roma non c'erano né Wesley - che ieri dopo un colloquio con Gasperini sul campo è rientrato nello spogliatoio - né Pisilli. Come raccontato in esclusiva a LaRom...
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