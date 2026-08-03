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Calciomercato Roma: domani le visite mediche di Angeliño col Deportivo la Coruna. Ecco le cifre dell'affare

Mercato
di Fabio D'Ascanio
lunedì, 03 agosto 2026 alle 14:22
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Tutto fatto per la cessione di Angeliño al Deportivo la Coruna. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il laterale spagnolo nella giornata di domani sosterrà le visite mediche con il club spagnolo
L'operazione si è chiusa con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro

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