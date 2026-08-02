Ritiro in Galles, termina la seduta: Koulierakis in gruppo, si ferma Wesley, out Pisilli. Colloquio Gasp-Galantic (FOTO e VIDEO)

Prosegue il ritiro della Roma in Galles, sede della seconda fase della preparazione estiva. A far visita al centro sportivo è arrivato il CEO John Galantic, che ha raggiunto la sede degli allenamenti per seguire da vicino l'attività della squadra e monitorare lo svolgimento del programma di lavoro.

Il dirigente è stato immortalato durante un confronto con alcuni componenti dello staff presenti a bordo campo. Nel frattempo, la squadra ha inizialmente proseguito il programma odierno dedicandosi a una sessione di lavoro in palestra. Non ha ancora recuperato dal suo problema fisico Pisilli, che non prenderà parte all'allenamento.

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17:50 - Al termine dell'allenamento, si è tenuto un colloquio in campo tra il CEO John Galantic e il tecnico Gian Piero Gasperini.

17:46 - Seduta terminata poco in anticipo per Neil El Aynaoui. Il centrocampista ha lasciato la partitella a campo ridotto per svolgere un lavoro di scarico di circa quindici minuti correndo intorno al resort. Il giocatore ha richiesto un confronto con il preparatore atletico e lo staff medico per un fastidio avvertito al ginocchio sinistro, riprendendo tuttavia la sessione di corsa a margine del terreno di gioco dopo il colloquio.

17:41 - Alcune immagini del primo allenamento di Kostantinos Koulierakis in maglia giallorossa:

17:20 - La seduta prosegue con una partitella a campo ridotto. I giocatori maggiormente impiegati nella giornata di ieri hanno terminato il lavoro, lasciando spazio ai compagni. Queste le formazioni:

Bianchi: Svilar, Mancini, Ziolkowski, Koulierakis, Panico, Lulli, Malen.

Grigi: De Marzi, Ghilardi, Reale, Nardin, El Aynaoui, Vaz, Cherubini.

17:00 - La seduta ha previsto un'esercitazione di possesso palla su un campo ridotto con due squadre, mentre i giocatori in attesa svolgevano il ruolo di sponde esterne. A rotazione, questi ultimi entravano in campo per sostituire i compagni.

16:50 - Stop per Wesley: la distorsione alla caviglia destra rimediata ieri ha costretto il calciatore a interrompere l'allenamento e lasciare il campo.

🚨 Dopo il riscaldamento Wesley rientra in accordo con il mister. Ieri ha subito una piccola distorsione alla caviglia destra#RitiroRoma #AsRoma 💛🧡❤️ pic.twitter.com/STFzrsYhEl — laroma24.it (@LAROMA24) August 2, 2026

15:40 - La squadra scende in campo, dando inizio alla seduta d'allenamento odierna sul terreno di gioco. Tra i giocatori è presente anche Konstantinos Koulierakis, secondo acquisto dei giallorossi, che si è aggiunto al gruppo in mattinata.