Ritiro in Galles, termina la seduta: Koulierakis in gruppo, si ferma Wesley, out Pisilli. Colloquio Gasp-Galantic (FOTO e VIDEO)

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📹 'KostasCam': il primo allenamento del difensore greco Koulierakis in Galles#RitiroRoma #asroma 💛🧡❤️ pic.twitter.com/bVrznoh9Ql— laroma24.it (@LAROMA24) August 2, 2026
🚨 Dopo il riscaldamento Wesley rientra in accordo con il mister. Ieri ha subito una piccola distorsione alla caviglia destra#RitiroRoma #AsRoma 💛🧡❤️ pic.twitter.com/STFzrsYhEl— laroma24.it (@LAROMA24) August 2, 2026
La Roma Primavera ha dato il via alla sua preparazione estiva in vista della stagione 2026/27. La compagine giallorossa si è trasferita nelle strutture di Masen di Giovo, nella Val di Cembra, locatio...
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