Calciomercato Roma, si allontana Godts: offerta da 45 milioni complessivi del Psg e accordo con il giocatore

🚨🔴🔵 EXCL: Paris Saint-Germain send official bid over €40m to Ajax for Mika Godts.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2026
Negotiations moving fast as package around €45m is on the table for the Belgian winger, close to Ajax initial €60m valuation.
Mika Godts said yes to PSG and personal terms are agreed. 🇧🇪 pic.twitter.com/1j8sHCkGXB
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