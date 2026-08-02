Calciomercato Roma, si allontana Godts: offerta da 45 milioni complessivi del Psg e accordo con il giocatore

Sfuma probabilmente la pista che porta a Mika Godts.

Il giovane esterno belga di proprietà dell'Ajax è più vicino a trasferirsi al Paris Saint-Germain. Come rivelato da Fabrizio Romano, il club francese ha presentato un'offerta ufficiale superiore ai 40 milioni di euro, arrivando a un pacchetto complessivo di circa 45 milioni, cifra che si avvicina alle richieste del club olandese.

Il calciatore ha già espresso il proprio gradimento al progetto del PSG, trovando l'intesa totale sui termini dell'ingaggio. La Roma aveva monitorato il profilo del classe 2005 durante le scorse settimane come possibile rinforzo per le fasce, ma l'accelerazione dei francesi ha scalzato tutti i club in corsa.