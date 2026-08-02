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Calciomercato Roma: per Cacciamani ampia la distanza tra domanda e offerta

La penna degli Altri
di R.P.
domenica, 02 agosto 2026 alle 11:49
cacciamani
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La Roma segue da un po' di tempo il profilo di Alessio Cacciamani del Torino. Ma per adesso non si può considerare una pista semplice, per un motivo importante. 
Ci sarebbe una grossa differenza di valutazione del giocatore: i giallorossi avrebbero proposto al Torino 7 milioni di euro, dall'altro lato il club granata valuta il proprio tesserato 15 milioni di euro. A queste condizioni è complicato pensare che l'affare possa andare in porto.
(Corsera)

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