Read diventa un'asta: guerra di nervi con il Feyenoord

Il mercato della Roma si infiamma e si trasforma in una partita di nervi. Un altro braccio di ferro, un’altra trattativa da giocare fino all’ultimo rilancio. Stavolta il duello è con il Feyenoord per Givairo Read, uno dei profili individuati da Gasperini per dare nuova linfa alla fascia destra. Ma gli olandesi non hanno alcuna intenzione di abbassare la guardia. (...) Tony D’Amico non ha mai smesso di tessere la tela: contatti continui con l’entourage del giocatore e con il Feyenoord per cercare di trovare il punto d’incontro. Ma nelle ultime ore è sceso in campo anche Gasperini. Dal ritiro in Galles il tecnico ha preso direttamente il telefono e ha parlato con Read, illustrandogli il ruolo che avrebbe nella sua nuova Roma. Un’investitura vera e propria: un posto da protagonista, una maglia da titolare e la prospettiva di giocare non solo il campionato, ma anche la Champions League. (...) Il nodo resta economico. I giallorossi hanno già presentato un’offerta da 25 milioni di euro, composta da 23 milioni di parte fissa e 2 di bonus. Il Feyenoord, però, adesso ne chiede circa 28 milioni garantiti e, nel frattempo, aspetta anche l’eventuale rilancio del Notthingam. Una posizione che tiene alta la tensione e costringe D’Amico a lavorare su più tavoli, facendo leva anche sulla volontà del giocatore per provare a sbloccare una trattativa che entra nelle ore decisive. Senza dimenticare che il direttore sportivo romanista non ha ancora mollato la pista, decisamente complicata, che porta a Fresneda. (...)

(corsport)