UFFICIALE: Koulierakis è un nuovo giocatore della Roma (COMUNICATO)

Dopo il post Instagram, ecco l'ufficialità: Konstantinos Koulierakis è un nuovo giocatore della Roma.

La Roma ufficializza il secondo acquisto della propria campagna estiva: si tratta di Konstantinos Koulierakis, difensore greco che arriva dal Wolfsburg per circa 18 milioni di euro. Ecco il comunicato apparso sul sito web del club giallorosso.

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Konstantinos Koulierakis dal Wolfsburg. L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo. Il difensore, classe 2003, ha vestito le maglie di Paok e Wolfsburg; ha esordito a 18 anni nella nazionale maggiore greca, con la quale ha totalizzato 22 presenze finora. Ha scelto la maglia numero 33. Benvenuto a Roma, Konstantinos!".

(asroma.com)