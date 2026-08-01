News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

UFFICIALE: Koulierakis è un nuovo giocatore della Roma (COMUNICATO)

Comunicati As Roma
di MatteoM
sabato, 01 agosto 2026 alle 21:22
KOULIERAKIS
Aggiungi come fonte preferita su Google
Dopo il post Instagram, ecco l'ufficialità: Konstantinos Koulierakis è un nuovo giocatore della Roma.
La Roma ufficializza il secondo acquisto della propria campagna estiva: si tratta di Konstantinos Koulierakis, difensore greco che arriva dal Wolfsburg per circa 18 milioni di euro. Ecco il comunicato apparso sul sito web del club giallorosso. 
"L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Konstantinos Koulierakis dal Wolfsburg. L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo. Il difensore, classe 2003, ha vestito le maglie di Paok e Wolfsburg; ha esordito a 18 anni nella nazionale maggiore greca, con la quale ha totalizzato 22 presenze finora. Ha scelto la maglia numero 33. Benvenuto a Roma, Konstantinos!".
(asroma.com)
VAI AL COMUNICATO ORIGINALE

APPENA ARRIVATO

john galantic

FOTO - Cardiff-Roma: anche il nuovo CEO Galantic sugli spalti ad assistere al match

ago 01, 20:50

Sugli spalti del Cardiff City Stadium, dove la Roma ha disputato la sua prima amichevole del proprio ritiro in Galles, è apparso per la prima volta il nuovo CEO John Galantic. La Roma di Gian Piero Ga...

image0 (30)

VIDEO - GASPERINI: "Ho chiesto quattro giocatori, non mi sembrava una cosa difficile. La rosa va completata per renderla competitiva"

ago 01, 18:17

Gian Piero Gasperini ha parlato al termine dell'amichevole persa per 4-1 contro il Cardiff, la prima della Roma nel ritiro in Galles.  Cosa non è andato?  "Eravamo ancora in difficoltà soprattutto die...

Cardiff-Roma

Cardiff-Roma: presenti oltre 10mila spettatori. Circa 600 i giallorossi

ago 01, 17:49

Nella prima amichevole gallese della Roma giocata contro il Cardiff, persa malamente per 4-1 dagli uomini di Gasperini, sugli spalti del Cardiff City Stadium si sono registrati precisamente 10.704 spe...

Cardiff-Roma

FOTO - Cardiff-Roma: nervi tesi tra i giallorossi dopo il poker dei gallesi per un fallo non fischiato su Castro. Dybala spintona Cristante per protestare con l'arbitro

ago 01, 17:31

Giornata pessima per la Roma in quel di Cardiff. I giallorossi, nel primo test amichevole nel Regno Unito, contro la squadra della capitale gallese hanno chiuso il primo tempo sotto per 3-0. Nella rip...

NOTIZIE POPOLARI
WhatsApp Image 2026-08-01 at 16.01.13

Amichevole, CARDIFF-ROMA 4-1: giallorossi travolti e mai realmente in partita. Nella ripresa non basta il gol di Dybala (FOTO E VIDEO)

ago 01, 14:02
image0 (30)

VIDEO - GASPERINI: "Ho chiesto quattro giocatori, non mi sembrava una cosa difficile. La rosa va completata per renderla competitiva"

ago 01, 18:17
WhatsApp Image 2026-08-01 at 16.31.29

FOTO - Cardiff-Roma, trauma distorsivo al ginocchio destro per Bah. Giocatore fuori in barella

ago 01, 16:28
Cardiff-Roma

FOTO - Cardiff-Roma: nervi tesi tra i giallorossi dopo il poker dei gallesi per un fallo non fischiato su Castro. Dybala spintona Cristante per protestare con l'arbitro

ago 01, 17:31
godts-thumb-header-1920

Calciomercato Roma, contatti per Godts: l'Ajax chiede 50 milioni di sterline. Ma il PSG è avanti

ago 01, 12:20
news della giornata gasperini pellegrini 1250x833 1

Rinnovo Pellegrini: colloquio Gasp-Ryan Friedkin, il tecnico si augura di avere presto il 7 a disposizione

ago 01, 10:07
VAI AL CANALE
Foto
Cardiff-Roma 01.08.2026

Cardiff-Roma 01.08.2026

La Roma è in Galles: le immagini dell'arrivo

La Roma è in Galles: le immagini dell'arrivo

Loading