Calciomercato Roma, contatti per Godts: l'Ajax chiede 50 milioni di sterline. Ma il PSG è avanti

🚨#Ajax Arsenal, Roma and PSG have opened talks for 21‑year‑old Belgian forward Mika Godts.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 1, 2026
💰 Ajax demand £50M for the player. https://t.co/XkO5Ik9P93 pic.twitter.com/e6cLPJM4It
🚨🔴🔵 Mika Godts has given green light to Paris Saint-Germain project!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2026
Official negotiations club to club are underway with Ajax request around €60m.
Godts, ready to accept personal terms if the two clubs get the deal done. PSG are optimistic.
Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/TFS2RG7BlK
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