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FOTO e VIDEO - Calciomercato Roma, Koulierakis è arrivato nella Capitale

Mercato
di Paolo Rosi
sabato, 01 agosto 2026 alle 11:48
koulierakis lr24
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Konstantinos Koulierakis è in viaggio verso la Capitale.
Come riportato da Fabrizio Romano, il difensore greco, accompagnato dal suo agente Paschalis Tountouris dell'agenzia AS1, è stato immortalato in volo su un jet privato mentre raggiunge Roma per completare gli ultimi passaggi del suo trasferimento.
L'operazione, che porta il centrale dal Wolfsburg alla Roma, si è chiusa sulla base di una cifra fissa di 16,5 milioni di euro, a cui si aggiungono 1,5 milioni di bonus. Nell'accordo raggiunto tra i club è stata inserita anche una clausola che garantisce al Wolfsburg il 20% sulla futura rivendita del calciatore.
___________
Koulierakis è da poco atterrato a Roma, presso l'aeroporto di Ciampino. Dopo qualche saluto ai tifosi giallorossi presenti ad accoglierlo, il difensore è salito in auto per proseguire l'iter che lo renderà un giocatore giallorosso.

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