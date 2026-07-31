Calciomercato Roma, ai dettagli l'operazione Koulierakis

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
LAROMA24.IT – Se si apre la Treccani, al termine “giovane”, dopo l’iniziale significato “che è nell’età della giovinezza”, compare subito l’avvertenza al paragrafo b: “In senso relativo, che non ha an...
Il calciomercato è nella sua fase più calda e le complesse manovre della Roma sono al centro delle analisi quotidiane dei commentatori radiofonici. Riccardo Trevisani accusa i tempi della proprietà: "...
L’Italia Under 18 si prepara per i XX Giochi del Mediterraneo, che si terranno in Puglia dal 22 al 30 agosto. Il coordinatore delle Nazionali Giovanili maschili, Maurizio Viscidi, ha diramato la lista...
Loading