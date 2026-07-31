Calciomercato Roma, ai dettagli l'operazione Koulierakis

TREVISANI: "La lentezza della proprietà complica il mercato" - TRANI: "La Roma ha almeno 6-7 trattative aperte"

lug 31, 18:09

Il calciomercato è nella sua fase più calda e le complesse manovre della Roma sono al centro delle analisi quotidiane dei commentatori radiofonici. Riccardo Trevisani accusa i tempi della proprietà: "...