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Calciomercato Roma, ai dettagli l'operazione Koulierakis

Mercato
di Paolo Rosi
venerdì, 31 luglio 2026 alle 18:51
koulierakis
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La Roma è in dirittura d'arrivo per l'acquisto di Konstantinos Koulierakis.
Dopo aver raggiunto l'accordo con il Wolfsburg per il trasferimento del difensore, il club giallorosso sta definendo in queste ore gli ultimi passaggi formali per ratificare l'operazione.
(gianlucadimarzio.com)
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