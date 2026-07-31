Calciomercato Roma, D'Amico prepara l'offerta per Cacciamani: il Torino chiede almeno 15 milioni di euro

Allarme, allarme rosso. Allarme giallorosso, per meglio dire. I tifosi granata sono in fibrillazione, per usare un eufemismo, per il destino di Alessio Cacciamani.

Temono che passa venir già venduto, che possa finire subito sacrificato sull'altare delle plusvalenze. Cosa farà Cairo? L'allarme, nel caso, non suona per lui. Ma la Roma offrirà abbastanza? La Roma, sì: di cui si scriveva già sul giornale di ieri. Piace molto Cacciamani al club giallorosso. Tanto è vero che il nuovo ds romanista, Tony D'Amico, sta accelerando nelle manovre per il giovane esterno granata, 19 anni compiuti a giugno, già nazionale Under 21, reduce da un gran bel campionato nella Juve Stabia in Serie B, con Ignazio Abate. Nella Roma il giovane talento di Jesi, approdato nel 2023 nel vivaio granata e poi decollato progressivamente, sarebbe considerato un bel rincalzo di prospettiva, con potenzialità da valorizzare gradualmente, a lungo termine. Angelino ha appena salutato il club giallorosso, si trasferisce in Spagna nel Deportivo La Coruña: prestito con diritto di riscatto a 2 milioni. Nei piani giallorossi, l'eclettico esterno brasiliano Wesley potrà essere impiegato stabilmente a sinistra. Ma serve una riserva, un'alternativa nel ruolo. D'Amico si sta muovendo su piste diverse, in Italia e all'estero. Gioca su più tavoli e ha disponibilità economiche, le ostenta. E su uno di questi tavoli è appoggiata la figurina di Cacciamani. L'ex stratega di mercato dell'Atalanta ha fiuto, e fiuto buono: si sa. Difatti sta aprendo una trattativa concreta per Cacciamani. Non è ancora arrivato a proporre quanto chiede Urbano Cairo, ma stanno già girando indiscrezioni su possibili offerte vicine ai 10 milioni. [...] Cairo non lo valuta meno di 15 milioni, a quanto risulta. Ma c'è anche chi pensa che a 12, 13 milioni potrebbe cedere. La Roma si sta muovendo in modo palese. Vedremo nei prossimi giorni. [...] In tale contesto si inseriscono pure altre indiscrezioni, anche queste molto concrete. Il Torino sta trattando con la Fiorentina l'esterno sinistro Niccolò Fortini, 20 anni compiuti a febbraio, anche lui nazionale Under 21. E la sensazione è che le possibili trattative per Fortini siano condizionate in qualche modo dalle manovre della Roma per Cacciamani.

(tuttosport)