News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Calciomercato Roma, D'Amico prepara l'offerta per Cacciamani: il Torino chiede almeno 15 milioni di euro

La penna degli Altri
di MatteoM
venerdì, 31 luglio 2026 alle 8:25
OIP (16)
Aggiungi come fonte preferita su Google
Allarme, allarme rosso. Allarme giallorosso, per meglio dire. I tifosi granata sono in fibrillazione, per usare un eufemismo, per il destino di Alessio Cacciamani.
Temono che passa venir già venduto, che possa finire subito sacrificato sull'altare delle plusvalenze. Cosa farà Cairo? L'allarme, nel caso, non suona per lui. Ma la Roma offrirà abbastanza? La Roma, sì: di cui si scriveva già sul giornale di ieri. Piace molto Cacciamani al club giallorosso. Tanto è vero che il nuovo ds romanista, Tony D'Amico, sta accelerando nelle manovre per il giovane esterno granata, 19 anni compiuti a giugno, già nazionale Under 21, reduce da un gran bel campionato nella Juve Stabia in Serie B, con Ignazio Abate. Nella Roma il giovane talento di Jesi, approdato nel 2023 nel vivaio granata e poi decollato progressivamente, sarebbe considerato un bel rincalzo di prospettiva, con potenzialità da valorizzare gradualmente, a lungo termine. Angelino ha appena salutato il club giallorosso, si trasferisce in Spagna nel Deportivo La Coruña: prestito con diritto di riscatto a 2 milioni. Nei piani giallorossi, l'eclettico esterno brasiliano Wesley potrà essere impiegato stabilmente a sinistra. Ma serve una riserva, un'alternativa nel ruolo. D'Amico si sta muovendo su piste diverse, in Italia e all'estero. Gioca su più tavoli e ha disponibilità economiche, le ostenta. E su uno di questi tavoli è appoggiata la figurina di Cacciamani. L'ex stratega di mercato dell'Atalanta ha fiuto, e fiuto buono: si sa. Difatti sta aprendo una trattativa concreta per Cacciamani. Non è ancora arrivato a proporre quanto chiede Urbano Cairo, ma stanno già girando indiscrezioni su possibili offerte vicine ai 10 milioni. [...] Cairo non lo valuta meno di 15 milioni, a quanto risulta. Ma c'è anche chi pensa che a 12, 13 milioni potrebbe cedere. La Roma si sta muovendo in modo palese. Vedremo nei prossimi giorni. [...] In tale contesto si inseriscono pure altre indiscrezioni, anche queste molto concrete. Il Torino sta trattando con la Fiorentina l'esterno sinistro Niccolò Fortini, 20 anni compiuti a febbraio, anche lui nazionale Under 21.  E la sensazione è che le possibili trattative per Fortini siano condizionate in qualche modo dalle manovre della Roma per Cacciamani.
(tuttosport)

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

Nusa

Koulierakis in chiusura, Nusa resiste

lug 31, 8:44

IL ROMANISTA (I. MIRABELLA) - La Roma ha ingranato la marcia e ora lo sprint sul mercato fa sognare. Ora Tony D’Amico è deciso a premere forte sul piede dell’acceleratore. Dopo l’acquisto di Santiago...

Castro Soulé Dybala

Milan d'attacco: tra Soulé e Mastantuono

lug 31, 8:40

Roma e Juventus chiamano, con quattro acquisti in due giorni per un totale di 147 milioni, Milan e Inter lavorano per rispondere. I rossoneri, dopo la partenza fulminea che ha portato a Milanello il...

franco baresi

Il cordoglio della Roma per la morte di Baresi: "Ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio"

lug 31, 8:31

Da poco è stata confermata la notizia della morte di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Sui propri social, la Roma si è unita al cordoglio per lo storico difensore del Milan. Dopo la smentita degli s...

NOTIZIE POPOLARI
hellas verona roma ghilardi

Calciomercato Roma, Juventus su Ghilardi: prende quota l’ipotesi di uno scambio con Gatti

lug 30, 17:47
koulierakis-1200x675

Calciomercato Roma: tutto fatto per Koulierakis. Affare da 17 milioni più bonus. Il giocatore atteso nelle prossime ore per visite mediche e firma

lug 30, 11:42
rino gattuso 1

Lazio, alta tensione tra Gattuso e Taylor. Il tecnico caccia l'olandese dall'allenamento (VIDEO)

lug 30, 13:12
Sala-Eddine

Calciomercato Roma: Salah-Eddine non ha accettato l'Olympiacos. I club hanno trovato l'intesa economica

lug 30, 23:31
images (37)

Calciomercato Roma: l'obiettivo è Nusa, i contatti stanno andando avanti

lug 30, 10:54
images (36)

Calciomercato Roma: continua la trattativa per Read. Il Feyenoord non ha rifiutato l'offerta da 25 milioni. Si cerca l'intesa finale

lug 30, 23:33
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: l'allenamento di giovedì 30.07.2026

Trigoria: l'allenamento di giovedì 30.07.2026

Il primo giorno di Castro a Roma 30.07.2026

Il primo giorno di Castro a Roma 30.07.2026

Loading