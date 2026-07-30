Lazio, alta tensione tra Gattuso e Taylor. Il tecnico caccia l'olandese dall'allenamento (VIDEO)

Nervi tesi in casa Lazio, anche sul campo di allenamento. Durante la sessione odierna, infatti, è scoppiata una lite tra il tecnico Rino Gattuso e Kenneth Taylor. Secondo alcune ricostruzioni Taylor si è lamentato per un colpo subito e per un richiamo da parte dello stesso Gattuso. Il calciatore della Lazio non ha apprezzato il rimprovero senza mandarle a dire al tecnico, che a quel punto ha fermato subito l’allenamento scagliandosi contro l'ex Ajax e mandandolo via dal campo.

‼️Kenneth Taylor è stato allontanato dall’allenamento di questa mattina, dopo un battibecco con Gattuso.#RadioLaziale#SSLazio pic.twitter.com/KcMBG4GeHn — Radio Laziale (@RadioLaziale) July 30, 2026