Lazio, alta tensione tra Gattuso e Taylor. Il tecnico caccia l'olandese dall'allenamento (VIDEO)

‼️Kenneth Taylor è stato allontanato dall’allenamento di questa mattina, dopo un battibecco con Gattuso.#RadioLaziale#SSLazio pic.twitter.com/KcMBG4GeHn— Radio Laziale (@RadioLaziale) July 30, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Ai titoli di coda l'avventura di Angelino con la maglia della Roma. Come scrive Fabrizio Romano, c'è l'accordo verbale tra i giallorossi e il Deportivo per la cessione dello spagnolo. Atteso lo scambi...
Con ogni probabilità non sara Abde Ezzalzouli il nuovo esterno sinistro della Roma. Come scrive Alfredo Pedullà, infatti, la pista è freddissima già da due giorni. Nessun dialogo tra le parti da ieri,...
Dopo due stagioni in chiaro-scuro, Artem Dovbyk lascia la Roma. L'ucraino, infatti, è un nuovo giocatoRe del Bologna, che ha annunciato l'acquisto sui social. Dovbyk si trasferisce in Emilia in presti...
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