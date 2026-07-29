Calciomercato Roma, D'Amico a lavoro per Endrick: possibile un prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore del Real Madrid

Tony D’Amico al lavoro per portare #Endrick nella #AsRoma di #Gasperini. La formula potrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto (a circa 45 mln di euro) e contro riscatto a favore del #RealMadrid. https://t.co/fJ92KTNTys— Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) July 29, 2026
L’#AsRoma continua a monitorare con grande attenzione #Endrick. Il #RealMadrid vorrebbe girare il 2006 brasiliano in prestito per valorizzarlo ulteriormente.— Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) July 29, 2026
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