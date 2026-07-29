Calciomercato Roma, D'Amico a lavoro per Endrick: possibile un prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore del Real Madrid

Endrick resta nel mirino della Roma che, nonostante l'acquisto di Santiago Castro, sta continuando a monitorare il classe 2006 in forza al Real Madrid.

Arriva un ulteriore aggiornamento su Endrick. Secondo quanto riportato dallo stesso Lorenzo Canicchio, Tony D'Amico starebbe concretamente lavorando per cercare di portare il brasiliano alla corte di Gian Piero Gasperini. La formula con cui il classe 2006 potrebbe arrivare sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto (sui 45 milioni di euro) e contro riscatto a favore del Real Madrid. Il ds della Roma sarebbe già all'opera.

Tony D’Amico al lavoro per portare #Endrick nella #AsRoma di #Gasperini. La formula potrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto (a circa 45 mln di euro) e contro riscatto a favore del #RealMadrid. https://t.co/fJ92KTNTys — Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) July 29, 2026

La Roma resta molto attiva sul fronte calciomercato in entrata e, dopo avere chiuso l'arrivo di Santiago Castro dal Bologna, vuole continuare a rinforzare il proprio fronte offensivo. Secondo quanto riportato da Lorenzo Canicchio su X, un altro degli obiettivi dei giallorossi è Endrick, talento del Real Madrid. Il classe 2006 potrebbe non trovare molto spazio quest'anno e, dopo l'esperienza al Lione della scorsa stagione, i Blancos vorrebbero rigirarlo in prestito per fargli accumulare minuti di gioco.