Calciomercato Roma: contatti in corso per l'acquisto di Koulierakis. Il giocatore apre al trasferimento

Secondo colpo in arrivo per la Roma. Come riporta Ugo Trani nel corso di Te la do io Tokyo, è vicinissimo l'arrivo di Konstantinos Koulierakis, difensore greco classe 2003. Il giocatore ex Paok arriva dal Wolsfburg ed è stato una richiesta di Gasperini. Operazione da 15 milioni. Anche l'Inter ci aveva pensato lo scorso mercato di gennaio.

(Tele Radio Stereo)

Arrivano aggiornamenti anche da Alfredo Pedullà. Secondo il giornalista, i giallorossi stanno studiando un’offerta per il difensore centrale greco. Sul giocatore anche squadre di Premier e Liga.

La #Roma studia un’offerta per il difensore centrale Konstantinos #Koulierakis, greco classe 2003 del #Wolfsburg che ha mercato in Premier e Liga — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 29, 2026

Come scrive Matteo Moretto, contatti in corso tra le parti per Koulierakis.

Roma su Kōnstantinos Koulierakīs. Contatti tra le parti. pic.twitter.com/WCTyS5hOM5 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 29, 2026

Arrivano conferma anche da Fabrizio Romano, che scrive come siano in corso in contatti tra la Roma e il Wolfsburg per il difensore greco. Il giocatore ha aperto al trasferimento.