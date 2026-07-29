Calciomercato Roma, più vicina l'intesa con l'Olympiacos per la cessione di Salah-Eddine. Affare da 7-8 milioni

#ASRoma e #Olympiacos più vicini per #SalahEddine, affare sui 7-8 mln. Trattativa in corso per il difensore mancino #Koulierakis, occhi anche su #Cacciamani del #Torino. Per l’esterno d’attacco D’Amico lavora per fare abbassare le pretese su #Ezzalzouli@tempoweb @manasportroma— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 29, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
La Roma vuole rinforzare gli esterni di centrocampo e pensa ad un colpo di prospettiva. Come scrive Filippo Biafora, infatti, i giallorossi hanno messo gli occhi su Alessio Cacciamani classe 2007 del...
Giorno importante per i colori giallorossi. Lo storico Franco Sensi, infatti, nasceva esattamente 100 anni. E la Roma, sui social, ha ricordato questa data così: "100 anni fa nasceva Franco Sensi, il...
In attesa dell'arrivo dell'esterno d'attacco di sinistra, il secondo colpo della Roma potrebbe essere in difesa. I giallorossi, infatti, stanno studiando un'offerta per Konstantinos Koulierakis, difen...
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