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Calciomercato Roma, Angeliño a un passo dal Deportivo: operazione in prestito con diritto di riscatto a 2 milioni

Mercato
di Paolo Rosi
mercoledì, 29 luglio 2026 alle 17:29
angelino
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La Roma è a un passo dal definire la cessione di Angeliño al Deportivo La Coruña. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il club giallorosso ha raggiunto un'intesa di massima con la società spagnola per il trasferimento dell'esterno mancino. L'operazione dovrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Attualmente, le due società stanno lavorando per limare gli ultimi dettagli dell'affare. 
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L'operazione Angelino-Depor si dovrebbe chiudere in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro. 

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