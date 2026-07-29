Calciomercato Roma, Angeliño a un passo dal Deportivo: operazione in prestito con diritto di riscatto a 2 milioni

El Dépor está a un paso de Angeliño, de la Roma.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 29, 2026
Llegaría cedido con opción de compra. Quedan pequeños flecos entre clubes. pic.twitter.com/tC45WFN42F
Angeliño-Dépor, cesión gratuita con opción de compra fijada alrededor de los 2 millones de euros. https://t.co/5tVxgvtHiY— Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 29, 2026
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