Calciomercato Roma, Angeliño a un passo dal Deportivo: operazione in prestito con diritto di riscatto a 2 milioni

La Roma è a un passo dal definire la cessione di Angeliño al Deportivo La Coruña. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il club giallorosso ha raggiunto un'intesa di massima con la società spagnola per il trasferimento dell'esterno mancino. L'operazione dovrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Attualmente, le due società stanno lavorando per limare gli ultimi dettagli dell'affare.

El Dépor está a un paso de Angeliño, de la Roma.



Llegaría cedido con opción de compra. Quedan pequeños flecos entre clubes. pic.twitter.com/tC45WFN42F — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 29, 2026

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L'operazione Angelino-Depor si dovrebbe chiudere in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro.